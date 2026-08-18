Potężny atak dronów na Moskwę. Rosjanie zestrzelili setki maszyn, są ranni

Zmasowane uderzenie Ukrainy na obwód moskiewski. Władze liczą zestrzelone drony

Ukraina zaatakowała rosyjską stolicę. Według informacji przekazanych przez Siergieja Sobianina, mera rosyjskiej stolicy, w nocnym ataku na aglomerację i obwód moskiewski wykorzystano 620 dronów. Agencja Reutera podkreśla, że było to jedno z najpotężniejszych uderzeń z powietrza w tym rejonie od wybuchu wojny. Burmistrz miasta przekazał, że systemy obrony przeciwlotniczej zdołały unieszkodliwić 180 ukraińskich maszyn, a służby ratunkowe zostały skierowane w miejsca upadku odłamków. Choć Sobianin nie mówił o stratach w ludziach czy poważnych uszkodzeniach w mieście, to inne światło na sprawę rzucił Andriej Worobjow. Gubernator obwodu poinformował, że w wyniku zdarzenia poszkodowane zostały minimum trzy osoby, w tym dziesięcioletnie dziecko.

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Uderzenie w magazyny i problemy na Krymie. Zniszczenia po atakach dronów

Uszkodzeniu uległ między innymi obiekt należący do przedsiębiorstwa Wildberries, w którego ścianę trafiły szczątki zestrzelonej maszyny, powodując – jak twierdzi firma – tylko drobne uszkodzenia. Oprócz tego ukraińskie bezzałogowce spadały w innych miejscach pod Moskwą, a także na terenach okupowanych. Znaczne utrudnienia wystąpiły na zaanektowanym przez Rosję w 2014 roku Krymie. Firma Krymenergo, dostarczająca prąd na półwyspie, poinformowała o uszkodzeniach sieci po ataku na południowe rejony, co skutkowało brakiem zasilania w kilku miejscowościach. Przerwy w dostawach energii elektrycznej odnotowano też we wschodnich, północno-zachodnich i innych południowych częściach Krymu.

A massive wave of 637 Ukrainian drones targeted Moscow and the surrounding region overnight.Several people were injured and infrastructure damaged, while another Wildberries warehouse went up in flames.https://t.co/pQX0sbkhw5— KyivPost (@KyivPost) August 18, 2026