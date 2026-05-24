Łatwogang przemierza Polskę na rowerze i zgarnia miliony. Tłumy kibicują influencerowi

Jacek Chlewicki
PAP
2026-05-24 12:07

Łatwogang wyruszył rowerem z Zakopanego w kierunku Gdańska, aby zgromadzić środki na wsparcie dzieci cierpiących na DMD. Wystarczyło pokonać niespełna 500 kilometrów w 39 godzin, by zbiórka na rzecz Maksa przekroczyła próg 12 mln zł. Zatrzymując się w Toruniu, twórca wyznaczył nowe zadanie: zebranie 3,5 mln zł dla kolejnego podopiecznego, Adasia.

Jestem najszczęśliwszy na świecie, że udało się zebrać te 12 mln dla Maksa. Widzę, co się dzieje, więc ogłaszam kolejny cel. Potrzebujemy 3,5 mln dla chorego Adasia – powiedział PAP.

Łatwogang przyznał, że nie spodziewał się aż tak dużego zainteresowania akcją. Jak podkreślał, każda forma wsparcia ma znaczenie, a skala pomocy mocno go zaskoczyła.

Influencer ma za sobą trudną noc i tylko krótkie przerwy na sen w samochodzie technicznym. Mimo zmęczenia kontynuuje jazdę i podkreśla, że ogromną motywację dają mu osoby towarzyszące na trasie oraz kibice czekający na poboczach.   

Przejazd rozpoczął się w piątek po południu w Zakopanem. Celem akcji jest zebranie pieniędzy na terapię genową dla dzieci chorych na DMD. Początkowo influencer planował również powrót rowerem na południe kraju, jednak w trakcie trasy zrezygnował z tego pomysłu ze względu na stan zdrowia.

Poprzednia akcja charytatywna Łatwoganga zakończyła się zebraniem ponad 251 mln zł dla fundacji Cancer Fighters.

