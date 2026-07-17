Alert RCB w całej Polsce. Tego nie wolno lekceważyć. "Zabezpiecz rzeczy"

Alert RCB 17 lipca. Ostrzeżenie przed burzami i wichurami

Jak już informowaliśmy w serwisie "Super Expressu" - najbliższe godziny nie będą łatwe pod względem pogodowym. IMGW przekazał, że wichury mogą przekroczyć 100 km/h, a do tego Polacy zmierzą się z burzami. To właśnie z tego powodu, w wielu rejonach naszego kraju mieszkańcy otrzymali Alert RCB.

- Uwaga! Dziś, w nocy i jutro (17/18.07) burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr - apeluje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Nasza redakcja przyłącza się do tego komunikatu. Pamiętajmy, że wichury mogą zrywać dachy i przewracać drzewa. Sytuację pogodową będziemy monitorować w "SE". W naszych lokalnych oddziałach znajdziecie informacje o utrudnieniach.

Jaka będzie pogoda w weekend?

Już w piątek burze i deszcze solidnie dadzą nam w kość. IMGW podaje, że prognozowana suma opadów podczas burz dochodzi do poziomu od 20 mm do 40 mm, na zachodzie miejscami do 50 mm. Za wyjątkiem Podlasia, w całym kraju termometry pokażą 30 stopni i więcej. Niewiele lepiej będzie w sobotę, 18 lipca.

- Przelotne opady deszczu, na północy, wschodzie i miejscami na południu kraju burze, miejscami z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie trwania zjawisk burzowych od 20 mm do 30 mm, na Podkarpaciu do 40 mm. Temperatura maksymalna od 19°C, 21°C nad morzem, 23°C, 26°C w centrum do 29°C na wschodzie kraju - to fragment prognozy synoptycznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na sobotę.

W niedzielę sytuacja pogodowa powinna się uspokoić, choć nadal przydadzą się parasole. Nasza redakcja apeluje również o uświadomienie bliskich o zagrożeniu. Pomagajmy sobie nawzajem. Prognozy będziemy codziennie aktualizować.

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