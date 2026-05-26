W Toruniu nie zlikwidują żadnego przedszkola przez cztery lata

Toruń walczy z kryzysem demograficznym
Liczby mówią same za siebie. W roku szkolnym 2025/2026 do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń uczęszcza ogółem 4432 dzieci w 199 oddziałach.
Ogółem, do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń w roku szkolnym 2026/2027 będzie uczęszczało 3909 dzieci (stan z postępowań rekrutacyjnych na 11 maja 2026 r.).
- Oddziałów przedszkolnych ma być 178.
- Różnica pomiędzy liczbą dzieci, która obecnie chodzi do toruńskich przedszkoli, a ma do nich pójść od września to aż 523.
- Obecnie przeciętny oddział w przedszkolu liczy 22,27 przedszkolaka. Taką liczbę otrzymał dziennikarz "Super Expressu", po podzieleniu liczby dzieci przez liczbę oddziałów.
- Od września przeciętny oddział ma liczyć 21,96. Nasza metoda uzyskania tej liczby była taka sama jak wyżej.
- Nowych przedszkolaków w roku szkolnym 2026-2027 ma być 760. Obecnie do toruńskich przedszkoli trzylatków chodzi 815. W kolejnym roku będzie jeszcze ich mniej
Mieszkańcy grodu Kopernika mają problem
To tylko liczby. Mieszkańcy Torunia najbardziej chcieliby, aby ich pociechy chodziły do przedszkoli blisko ich miejsca zamieszkania i ze swoimi rówieśnikami. Wiadomo, że tak nie będzie. To wzbudza ich niezadowolenie. Na dzień dzisiejszy oddziałów mieszanych, do których chodzą trzylatki i dzieci starsze jest 124. Od września ma ich być 108. To też tylko liczby. Dla mieszkańców Torunia najważniejsza jest obietnica, którą złożył prezydent Paweł Gulewski na spotkaniu z mieszkańcami i Radą Okręgu w SP nr 3.
- Do końca mojej kadencji żadne z przedszkoli nie zostanie zlikwidowane - to słowa prezydenta wypowiedziane na spotkaniu. Te słowa są najważniejsze. Dziennikarz "Super Expressu" zadeklarował, że będzie o tych słowach pamiętać.
