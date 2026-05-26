W Toruniu nie zlikwidują żadnego przedszkola przez cztery lata

Toruń walczy z kryzysem demograficznym

Liczby mówią same za siebie. W roku szkolnym 2025/2026 do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń uczęszcza ogółem 4432 dzieci w 199 oddziałach.

Ogółem, do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń w roku szkolnym 2026/2027 będzie uczęszczało 3909 dzieci (stan z postępowań rekrutacyjnych na 11 maja 2026 r.).

Oddziałów przedszkolnych ma być 178.

Różnica pomiędzy liczbą dzieci, która obecnie chodzi do toruńskich przedszkoli, a ma do nich pójść od września to aż 523.

Obecnie przeciętny oddział w przedszkolu liczy 22,27 przedszkolaka. Taką liczbę otrzymał dziennikarz "Super Expressu", po podzieleniu liczby dzieci przez liczbę oddziałów.

Od września przeciętny oddział ma liczyć 21,96. Nasza metoda uzyskania tej liczby była taka sama jak wyżej.

Nowych przedszkolaków w roku szkolnym 2026-2027 ma być 760. Obecnie do toruńskich przedszkoli trzylatków chodzi 815. W kolejnym roku będzie jeszcze ich mniej

Mieszkańcy grodu Kopernika mają problem

To tylko liczby. Mieszkańcy Torunia najbardziej chcieliby, aby ich pociechy chodziły do przedszkoli blisko ich miejsca zamieszkania i ze swoimi rówieśnikami. Wiadomo, że tak nie będzie. To wzbudza ich niezadowolenie. Na dzień dzisiejszy oddziałów mieszanych, do których chodzą trzylatki i dzieci starsze jest 124. Od września ma ich być 108. To też tylko liczby. Dla mieszkańców Torunia najważniejsza jest obietnica, którą złożył prezydent Paweł Gulewski na spotkaniu z mieszkańcami i Radą Okręgu w SP nr 3.

- Do końca mojej kadencji żadne z przedszkoli nie zostanie zlikwidowane - to słowa prezydenta wypowiedziane na spotkaniu. Te słowa są najważniejsze. Dziennikarz "Super Expressu" zadeklarował, że będzie o tych słowach pamiętać.

