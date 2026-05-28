Matki pobiły się w przedszkolu! Ustawka w sali gimnastycznej

Zofia Dąbrowska
2026-05-28 13:08

Wielka bijatyka matek przedszkolaków! Do sieci trafił film pokazujący awanturę na przedszkolnej sali gimnastycznej. Kłótnia grupy rodziców doprowadziła do rękoczynów podczas uroczystości zakończenia roku. Kobiety targały się za włosy, popychały i wyzywały. O co poszło? Już wszystko jasne, aż trudno uwierzyć!

Grupa matek pobiła się podczas uroczystości zakończenia roku w przedszkolu. Zatrzymania i szpital

Aż trudno uwierzyć w to, co wyprawiali dorośli podczas zakończenia roku w amerykańskim przedszkolu! Delikatnie mówiąc, grupa matek dała swoim dzieciom z przedszkola Queen of Apostles School w Toledo w stanie Ohio fatalny przykład. Do sieci trafił jednocześnie śmieszny i straszny film pokazujący, jak tuż przed uroczystością gromada kobiet zaczyna się awanturować, a potem okładać nawzajem pięściami! Wśród kolorowych przedszkolnych dekoracji dorosłe panie szarpią się za włosy, dopadają nawzajem, wymierzają sobie ciosy, kopią się i wyzywają. Raz po raz słychać krzyki i piski. Niemal nikt nie próbuje reagować, przynajmniej na filmie! O co poszło? Jak podaje m.in. 123ABC, kłótnia wybuchła o miejsca siedzące pod sceną na sali gimnastycznej. Jedne matki oskarżały drugie o zajmowanie miejsc już wcześniej zaklepanych. Od słowa do słowa zaczęła się bitwa!

"Byliśmy otoczeni przez ludzi, ona zaczęła mnie bić i wtedy zaczęłam oddawać ciosy, bo nie wiedziałam już, co się dzieje"

Jak to się skończyło? Jedna osoba trafiła do szpitala, a jedna usłyszała zarzuty napaści. 28-letnia Jessica Anderson występuje przed kamerą i mówi, że jest oburzona zarzutem, bo to nie ona zaczęła i bili się także inni uczestnicy imprezy. Kobieta została zatrzymana i objęta aresztem domowym, twierdzi jednak, że nagranie nie pokazuje całej sytuacji. – Nie byłam agresorką. Nie pokazano wszystkiego, co się wydarzyło – powiedziała w wywiadzie dla WTOL. Według jej relacji próbowała odciągnąć kobietę od grupy ludzi, a chwilę później sama została zaatakowana. – Byliśmy otoczeni przez ludzi, ona zaczęła mnie bić i wtedy zaczęłam oddawać ciosy, bo nie wiedziałam już, co się dzieje – tłumaczyła Jessica. Z kolei partner innej kobiety opowiada, że to Anderson atakowała. Według niego jego partnerka została pociągnięta za włosy, przewrócona i pobita, trafiła później do szpitala i założono jej szwy. W tym wszystkim jest jedna dobra wiadomość - w chwili bójki dzieci nie było w budynku. Z powodu bitwy imprezę odwołano, a szkoła nie podała jeszcze nowego terminu uroczystości.

