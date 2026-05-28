Luksus poraża na ślubie syna Trumpa. "345 tysięcy złotych za noc"

Drogi ślub Donalda Trumpa juniora 345 złotych za jedną noc na luksusowej wyspie

Błękitna woda, złocisty piasek, luksusowe rezydencje... i cena tylko dla miliarderów! Ślub Donalda Trumpa juniora z modelką Bettiną Anderson odbył się w prawdziwie bajkowej scenerii, ale kosztował niemało. Para pobrała się na jednej z najbardziej prywatnych i luksusowych wysp na Bahamach - Little Pipe Cay w archipelagu Exuma Cays. Jak podaje CNN, koszt takiego wynajmu wynosi od 75 do 95 tysięcy dolarów za jedną noc. To równowartość nawet około 345 tysięcy złotych. Według amerykańskich mediów para najpierw formalnie pobrała się w Palm Beach na Florydzie, a później poleciała na Bahamy, gdzie zorganizowano właściwe wesele. Uroczystość odbyła się podczas weekendu Memorial Day. Na miejscu było około 40 gości. Wśród nich znalazło się pięcioro dzieci Donalda Trumpa Jr., a także jego rodzeństwo – Ivanka, Eric i Tiffany Trump wraz z partnerami. Obecna była też najbliższa rodzina Bettiny Anderson i kilku bliskich przyjaciół pary. Nie pojawił się Donald Trump, wymawiając się obowiązkami zawodowymi w Waszyngtonie, nieobecna była również Melania Trump.

Mały raj na Ziemi. Tutaj kręcono sławne filmy, tu bawią się najwięksi bogacze i gwiazdy

Little Pipe Cay uchodzi za jedną z najbardziej ekskluzywnych prywatnych wysp na Karaibach. Ma około 38 akrów powierzchni. Można dostać się tam głównie helikopterem, hydroplanem albo łodzią. Jak pisze Page Six, na wyspie znajdują się luksusowe wille, prywatne bungalowy przy plaży, basen, spa oraz przystań dla jachtów. Miejsce słynie z białych plaż i jasnej, turkusowej wody. W ciągu dnia pojawiają się tam i znikają ogromne piaszczyste łachy. Wyspa była wcześniej wykorzystywana jako plan zdjęciowy hollywoodzkich filmów. Kręcono tam między innymi „Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły” oraz film o Jamesie Bondzie „Casino Royale” z Danielem Craigiem. Little Pipe Cay należała wcześniej do miliardera Michaela Dingmana i jego żony Betsy Dingman, która prywatnie zna Bettinę Anderson. Według mediów para wcześniej wypoczywała już na tej wyspie. Początkowo Donald Trump Jr. i Bettina Anderson mieli rozważać organizację ślubu w Białym Domu. Ostatecznie zdecydowali się jednak na mniejszą i bardziej prywatną uroczystość. Donald Trump Jr. i Bettina Anderson zaręczyli się w grudniu 2025 roku po około roku związku. Syn prezydenta USA wcześniej przez 12 lat był mężem Vanessy Trump, z którą ma pięcioro dzieci. Po rozwodzie spotykał się także z byłą gwiazdą Fox News Kimberly Guilfoyle.

Sonda Czy interesujesz się rynkiem towarów luksusowych? Tak Nie

More from Valentines wknd on Little Pipe Cay with Don Jr, friends and family. Plus Bettina as a kid lobster fishing in Bahamas with her dad🦞 pic.twitter.com/tCnESNslCx— 𖤓𝑩𝒆𝒕𝒕𝒊𝒏𝒂 𝑨𝒏𝒅𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏 𝑭𝒂𝒏𝒔𖤓 (@BettinaFanz) February 18, 2025

QUIZ. Test geograficzny. Słynne wyspy! Zgadniesz, gdzie są? Pytanie 1 z 10 Gdzie znajduje się wyspa Madagaskar? Na wschód od Afryki Na południe od Afryki Na zachód od Afryki Następne pytanie