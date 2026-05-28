Jennifer Lopez pozbyła się śladu po Benie Afflecku. Pokazała tatuaż

Jennifer Lopez zakryła tatuaż. To koniec pamiątki po Benie Afflecku

Piosenkarka w końcu ujawniła, w jaki sposób poradziła sobie z nieaktualnym dowodem miłości do Bena Afflecka. Gwiazda postanowiła zamaskować ciemnym tuszem wytatuowane imię swojego eks. Wzór znajdował się na jej żebrach, a Lopez z dumą zaprezentowała go w walentynki 2023 roku, będąc już żoną aktora. Był to znak nieskończoności, w który wpleciono imiona małżonków: z jednej strony "Ben", z drugiej "Jennifer". Obecnie tatuaż prezentuje się zupełnie inaczej. Imię Afflecka zniknęło pod dodatkową warstwą czarnego tuszu. Artystka wyeksponowała zmieniony malunek na ciele niby przypadkowo, podczas rodzinnej imprezy...

Sonda Masz tatuaże? Tak Nie Planuję zrobić

Burzliwa historia związku Jennifer Lopez i Bena Afflecka

Słynna para powróciła do siebie po blisko dwóch dekadach od głośnego zerwania zaręczyn tuż przed planowaną ceremonią. 16 lipca 2022 roku wzięli szybki ślub w Las Vegas, by miesiąc później wyprawić huczne wesele w Georgii. Niestety, już w sierpniu 2024 roku wokalistka złożyła dokumenty rozwodowe, a z początkiem 2025 roku formalnie przestali być małżeństwem. Dla J.Lo była to już czwarta próba ułożenia sobie życia w małżeństwie, dla Afflecka - druga. Warto przypomnieć, że ich pierwsza relacja trwała w latach 2002-2004, po czym oboje szybko ułożyli sobie życie z innymi osobami. Aktor poślubił Jennifer Garner w 2005 roku, ma z nią troje dzieci; ich związek rozpadł się ostatecznie w 2018 roku z powodu jego problemów z nałogami i zdradami. Z kolei Jennifer Lopez jeszcze w 2004 roku stanęła na ślubnym kobiercu z Markiem Anthonym, z którym rozstała się po dekadzie. Jej poprzednimi mężami byli Cris Judd (2001-2003) i Ojani Noa (1997-1998), a przed odnowieniem relacji z Affleckiem, w 2021 roku, zerwała zaręczyny z Alexem Rodriguezem.

How Jennifer Lopez switched up her tattoo dedicated to Ben Affleck after their divorce https://t.co/YSWl3ksNCE pic.twitter.com/Gq6yJvVLr3— New York Post (@nypost) May 27, 2026

QUIZ. Rozpoznasz sławne osoby po tatuażu? Sprawdź się w tym teście! Pytanie 1 z 10 Na początek coś bardzo prostego. Czyj to tatuaż? Victoria Beckham Doda Britney Spears Następne pytanie