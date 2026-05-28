Wielka parada jamników powraca do Torunia. Darmowe atrakcje i pomoc dla schroniska

Zlot Jamników w Toruniu. Dagmara Pająk zapowiada liczne atrakcje dla uczestników

Trzecia edycja tego nietypowego spotkania przyciągnie miłośników psów z całego kraju. O szczegółach inicjatywy w rozmowie z reporterką Radia ESKA Toruń opowiedziała główna organizatorka przedsięwzięcia. - Zeszłoroczne wydarzenie przerosło nasze oczekiwania. Nie spodziewaliśmy się tak licznej frekwencji. Trochę nas to pokonało, dlatego w tym roku jesteśmy już okopani po uszy, więc będzie mnóstwo atrakcji na miejscu. Nie zabraknie hot-dogów jak w zeszłym roku, przybywajcie - podkreśliła Dagmara Pająk. Inicjatorka akcji zaznaczyła jednocześnie, że zainteresowanie poprzednią odsłoną przerosło najśmielsze oczekiwania całego zespołu, co zmotywowało ich do intensywniejszej pracy.

Miłość do tych charakterystycznych czworonogów ma dla organizatorki wymiar bardzo osobistego zaangażowania. - Jamniki to wyjątkowe psy. Nie jestem właścicielką, bo to one mają mnie, ale to już dwa jamniki - Szczepan i Urszula. Właściciele wiedzą o czym mówię. Są totalnie szaleni na punkcie piesków. Trzeba mieć wyobraźnie, żeby pokochać takiego niskopodłogowca - wyznała w wywiadzie Dagmara Pająk, tłumacząc motywacje stojące za organizacją imprezy. Wszyscy opiekunowie tych zwierząt doskonale rozumieją specyfikę codziennej opieki nad tak zwanymi psami niskopodłogowymi.

Główne uroczystości zaplanowano na ostatni dzień maja w samym historycznym sercu miasta, a uczestnicy zgromadzą się bezpośrednio pod Pomnikiem Mikołaja Kopernika.

W samo południe rozpocznie się uroczysty marsz ulicą Szeroką, a kolumna spacerowiczów dotrze aż do Placu Świętej Katarzyny .

. Punkt docelowy wyznaczono w bezpośrednim sąsiedztwie popularnej restauracji Loft 79.

Na zmęczonych spacerem będą czekały strefy relaksu z leżakami oraz punkty gastronomiczne, a w godzinach od 9 do 18 artyści ze Studia R1 zaoferują chętnym wykonanie pamiątkowych tatuaży z motywem jamnika.

50

Parada jamników to także pomoc. Zbiórka funduszy na toruńskie schronisko dla zwierząt

Wydarzenie ma również ważny wymiar charytatywny, o czym na antenie Radia ESKA Toruń przypomniała koordynatorka akcji. - Zbieramy na Schronisko. Im więcej sprzedamy hot dogów, tym psiaki ze schroniska dostaną więcej pieniędzy, więcej możliwości - wyjaśniła Dagmara Pająk. Do grodu Kopernika przyjeżdżają goście z najdalszych zakątków kraju, zabierając ze sobą nie tylko jamniki, ale również starannie przygotowane przebrania dla swoich czworonożnych przyjaciół.

Kreatywność uczestników nie zna granic, co najlepiej pokazały poprzednie edycje zlotu. - W zeszłym roku mieliśmy wspaniałe, różne kreacje, jak na takiej prawdziwej, fantastycznej imprezie. Były sukienki, kapelusze, chusteczki. Mam nadzieję, że w tym roku odwagi nie zabraknie i będzie cudownie kolorowo - powiedziała Pająk.

Rok temu w wydarzeniu wziął udział piesek przebrany za hot-doga, który bardzo chciał wziąć udział w paradzie, więc wyobraźnia właścicieli nie zna granic. Sympatycy psów potrafią regularnie zaskakiwać publiczność niesamowitą pomysłowością w doborze garderoby dla zwierzaków.

Głównym celem całej inicjatywy pozostaje jednak pomoc i konsekwentne szerzenie idei adopcji zwierząt, w tym przede wszystkim podopiecznych lokalnego azylu. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich sympatyków psów, gdyż podczas miejskiej parady doskonale odnajdą się przedstawiciele absolutnie wszystkich ras, nie tylko jamników.