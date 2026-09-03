Masz drewniane meble? Jesienią zwróć uwagę na ten jeden szczegół

Zadbaj o meble na początku sezonu grzewczego

Kiedy nadchodzi jesień, warto uważniej spojrzeć na drewniane sprzęty, bo zmiany warunków w mieszkaniu odbijają się na ich wyglądzie.

Start sezonu grzewczego to idealny czas, by ocenić, gdzie stoją nasze meble i jakie środowisko panuje w pokoju.

Podczas czyszczenia drewna łatwo popełnić błąd, stosując zbyt dużo wody lub złe detergenty, więc ostrożność jest tutaj kluczowa.

Stałe kontrolowanie stanu powierzchni i mądra pielęgnacja pozwolą utrzymać urok mebli, minimalizując ryzyko zniszczeń spowodowanych zmianą klimatu w domu.

Uruchomienie ogrzewania sprawia, że powietrze w naszych domach traci wilgoć. Drewno, jako surowiec naturalny, jest bardzo podatne na wahania poziomu wilgotności. Gdy otoczenie staje się zbyt suche, materiał ten może tracić wodę, co u niektórych mebli prowadzi do pęknięć i deformacji. W chłodniejsze miesiące dobrze jest przemyśleć lokalizację wyposażenia. Jeżeli ulubiona komoda z drewna znajduje się tuż obok rozgrzanego grzejnika, warto znaleźć dla niej inne miejsce.

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Umiar w czyszczeniu drewnianych mebli

Nadmiar wody to kolejny wróg drewna. Przy rutynowych porządkach zazwyczaj wystarczy użyć miękkiej, delikatnie zwilżonej szmatki, po czym należy starannie wytrzeć powierzchnię do sucha. Pozostawianie wilgotnych śladów czy używanie mocnych środków chemicznych zdecydowanie nie jest dobrym pomysłem.

Jak dobierać preparaty do drewna?

Od czasu do czasu dobrze jest uważnie przyjrzeć się blatom i frontom z drewna. Gdy stają się one matowe, sprawiają wrażenie przesuszonych i tracą swój blask, to jasny sygnał do wdrożenia odpowiedniej pielęgnacji. Wybór preparatu musi być uzależniony od rodzaju wykończenia – inaczej traktuje się powierzchnie lakierowane, a inaczej woskowane czy olejowane. Zawsze należy kierować się wskazówkami producenta, ponieważ nie każdy specyfik nadaje się do każdego mebla. Chwila namysłu przy zakupie środka czyszczącego uchroni nas przed powstaniem smug, zmatowieniem drewna czy zniszczeniem warstwy chroniącej mebel.