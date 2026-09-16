Rozłóż to na grzejniku w salonie, a w chłodny poranek powita Cię zapach spokoju i dzieciństwa. Dzięki temu w całym domu zrobi się lepiej, a domownicy odczują to na własnej skórze

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-09-16 4:44

Wielkimi krokami zbliża się sezon grzewczy, a wraz z nim możliwość zabawy zapachami w domu. Ciepło nagrzanych kaloryferów lepiej rozprowadza przyjemne aromaty po domu. A która pora roku nadaje się lepiej na zapachową kąpiel dla zmysłów niż właśnie jesień. Pokrój w grube plastry, wbij w niej to i rozłóż po grzejnikach w całym mieszkaniu. W domu będzie przepięknie pachnieć od rana do wieczora.

Kobieta w puszystym swetrze ogrzewa dłonie przy białym grzejniku. O zapachach na sezon grzewczy przeczytasz na SE.
Autor: Maryviolet/ Getty Images Kobieta w puszystym, beżowym dresie i różowych spodniach z białymi kropkami ogrzewa dłonie przy białym grzejniku konwektorowym, siedząc na drewnianej podłodze, co ilustruje problem zimnych dłoni i stóp, o którym można przeczytać na Poradnik Zdrowie.
  • Jesień to idealny czas na otulenie domu ciepłymi zapachami, które poprawią samopoczucie i wprowadzą relaksującą atmosferę.
  • Wykorzystaj sezon grzewczy, by w prosty sposób rozprzestrzenić aromaty, używając pomarańczy z goździkami lub suszonych ziół.
  • Sprawdź, jak szybko i efektywnie odświeżyć każde pomieszczenie, nadając mu unikalny charakter i ukrywając nieprzyjemne zapachy!

We wrześniu rozłóż to na grzejnikach w całym domu. Wszędzie będzie przepięknie pachnieć

Początek jesieni to czas, gdy do głosu dochodzą nasze zmysły. To właśnie jesień jest najbardziej aromatyczną porą roku, w której pachnie pieczonymi jabłkami, dynią, karmelem oraz ciastem śliwkowym. Nie bez powodu to właśnie jesienią rośnie sprzedaż świec zapachowych i zaczyna się wysoki sezon sprzedażowy. Wyobraź sobie: jesienny poranek, deszcz uderzający w szybę, a ty leżysz pod kocem, pijesz swój ulubiony napój, a wszędzie dookoła pachnie słodkością i relaksem. Tym właśnie są jesienne zapachy. We współczesnym świecie stale rożnie także znaczenie aromaterapii. Idealnie wpisuje się ona w jesienny nastrój. Moc zapachów to nie tylko piękno i elegancja, ale także realny wpływ na nasze samopoczucie oraz zdrowie. Naukowcy udowodnili, że niektóre aromaty potrafią łagodzić napięcia, redukować, a także pomagać w zasypianiu. Dodatkowo, wybrane olejku eteryczne mogą zmniejszać dolegliwości bólowe oraz pozytywnie wpływać na górne drogi oddechowe. Na przykład zawarty w liściach laurowych eukaliptol udrażnia zatkany nos i przynosi ulgę w przeziębieniach. 

Wraz w jesienią w Polsce startuje sezon grzewczy. Warto wiedzieć, że zgodnie z przepisami nie ma sztywno określonej daty, w której włącza się centralne ogrzewania. Decyzja podejmowana jest przez wspólnoty lub spółdzielnie, gdy przez minimum 3 dni z rzędu średnia dobowa temperatura na zewnątrz spada poniżej 10–12°C. 

Domowe zapachy do pomieszczeń. Znajdź swój ulubiony

Mało osób wie, że można wykorzystać ciepło emitowane przez grzejniki, aby wprowadzić w domu przyjemną atmosferę. Nagrzane kaloryfery lepiej rozprowadzają zapachy po całym pomieszczeniu. We wrześniu przygotuj pomarańcze, pokrój je na grube plastry i wbij goździki. Porozkładaj je na grzejnikach, a w całym domu zacznie pięknie pachnieć. Pomarańcze dadzą delikatny cytrusowy aromat, a goździki dodadzą zmysłowego, nieco zielarskiego, wykończenia. Tradycja łączenia pomarańczy z goździkami, znana jako "pomander", ma swoje korzenie już w średniowieczu. Początkowo pomandery noszono jako amulety chroniące przed chorobami i nieprzyjemnymi zapachami, szczególnie w czasach, gdy higiena była na znacznie niższym poziomie.

Możesz eksperymentować także z suszonymi skórkami jabłek posypanymi cynamonem, które roztoczą w domu zapach domowego ciasta. Innym pomysłem jest stworzenie małych woreczków z suszoną lawendą lub skórkami cytrusów, które delikatnie podgrzewane przez kaloryfer, będą stopniowo uwalniać swój aromat.

Innym pomysłem jest przygotowanie wiązanek z liści laurowych, szałwii oraz rozmarynu. Wszystkie te zioła dadzą przepiękny aromat, który będzie pozytywnie wpływać na samopoczucie wszystkich domowników. W ten sposób zamaskujesz brzydkie zapachy w domu i sprawisz, że będzie w nich bardzo przyjemnie. 

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