Sypnij całą garść pod tuje we wrześniu. Dzięki temu iglaki przez całą zimę będą żywo zielone i gęste. Nawożenie tui, po którym wiosną lepiej wystartują

Jesień to kluczowy moment dla tui! Wzmocnij swoje iglaki przed zimą, rezygnując z azotu na rzecz potasu i fosforu, by zapewnić im odporność.

Odkryj zaskakujący, darmowy nawóz ze skórek bananów, który zapewni tujom siłę, oraz naturalny oprysk czosnkowy chroniący przed chorobami.

Nie ryzykuj brązowienia i uszkodzeń! Dowiedz się, jak prawidłowo przygotować tuje na mrozy, by wiosną zachwycały bujną zielenią.

Czym nawozić tuje jesienią? Ten szybki nawóz sprawi, że iglaki lepiej przetrwają zimę

Tuje to jedna z najpopularniejszych iglaków w Polsce. Wybierane są jako żywopłot lub sadzone w rabatach. Tuje to rośliny zimozielone i zachwycają swoim wyglądem nawet, gdy wszystko inne brązowieje i zapada w zimowy sen. Wczesna jesienią to kluczowa pora roku w pielęgnacji tui. To właśnie teraz należy zadbać o zabiegi pielęgnacyjne, które wzmocnią korzenie i pędy. Stosowane jesienią nawozy stymulują tegoroczne procesy wzrostu iglaków, a także wzmacniają odporność na warunki atmosferyczne oraz chronią przez chorobami grzybowymi. Zasada jesiennych nawozów jest prosta. Rezygnujemy z azotu na rzecz potasu oraz fosforu.

Dlaczego jesienią unika się nawożenia azotem? Pierwiastek ten stanowi podstawę rozrostu zielonej masy roślin. Stymuluje porost liści i wydłuża sezon wegetacji. Roślina nawożona azotem cały czas jest stymulowana do wzrostu. Jesienią oznacza to, że będzie ona kumulować energii przed nadchodzącą zimą, a także nie wzmocni ścian komórkowych i nie przejdzie w okres spoczynku. O wiele lepsze rezultaty przynosi nawożenie potasem oraz fosforem. Oba te składniki zwiększają odporność roślin, a także stymulują rozwój korzeni i pędów. Dzięki temu tuje przez całą zimę pozostają żywozielone, nie brązowieją i nie marnieją.

Jednym z najlepszych sposób na wrześniowe nawożenie tui są skórki po bananach. Wystarczy, że przygotujesz skórki po kilku bananach, a następnie wysuszysz je w piekarniku. Pamiętaj, aby do suszenia wybierać niską temperaturę, bez termoobiegu. W innym przypadku skórki mogą się spalić. Skórki po bananach suszy się bardzo podobnie jak grzyby. Gdy już będą odpowiednio wysuszone pokrusz je i zmieszaj z ziemią wokół korzeni tuj. Następnie całość delikatnie podlej, uważaj tylko, aby nie wypłukać sproszkowanych skórek po bananach. W ten sposób tuje same będą pobierały składniki odżywcze prosto z gleby.

Jesienne opryski na tuje. Zwalczaj choroby zanim się pojawią

Jesień to czas na opryski przeciwko chorobom. W przypadku tui stosuje się je dwa razy do roku. Pierwszy, wiosenny chroni tuje przed chorobami w sezonie wegetacji, a drugi jesienny wzmacnia je przed zimą. Jeżeli zarodniki grzybów pozostaną w tujach przez zimę mogą doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń i obumierania roślin. Gdy na tujach pojawią się pierwsze objawy choroby stosuj opryski na bazie fungicydów. To silnie środki grzybobójcze, które szybko rozprawiają się z niebezpiecznymi zarodnikami. We wrześniu możesz także zastosować wzmacniający oprysk na bazie czosnku. Na prasce rozgnieć ząbki z jednej główki czosnku i całość zalej wody. Gotuj na niewielkim ogniu, aby czosnek puścił soki. Całość odstaw do wystygnięcia i przecedź przez sito. Rozcieńcz z wodą i dodaj szare mydło. Tak przygotowanym roztworem opryskaj tuje. Zabieg ten najlepiej wykonywać w pochmurny, ale bezdeszczowy dzień. Mieszanka czosnku oraz szarego mydła zadziała niczym naturalny pochłaniacz grzybów, a dodatkowo stworzy tarczę ochronną i zabezpieczy tuje przed kolejnymi atakami chorób.

Jesienne podlewanie tui. Zapobiegaj suszy fizjologicznej

Zapobieganie suszy fizjologicznej skupia się na dwóch zabiegach. Pierwszy z nich to ściółkowanie. Chroni ono korzenie rośliny, a także pomaga zatrzymać wilgoć w glebie. Zanim przyjdą największe mrozy wokół korzeni tuj usyp niewielki kopczyk. Powinien mieć on około 30 cm wysokości i 50 cm średnicy. Do ściółkowania tui możesz wykorzystać zmielone gałęzie, liście lub torf wymieszany z szyszkami. Kopczyki zdementuj dopiero wczesną wiosną. Na ich miejsce możesz rozsypać kompost, dzięki temu tuje szybko otrzymają potrzebną im dawkę substancji odżywczych.

Kolejnym, ważnym zabiegiem przeciwdziałającym suszy fizjologicznej jest podlewanie. Tuje należy podlewać również zimą. Eksperci wskazują, że tuje trzeba podlewać przez całą zimę i najlepiej jest to to robić w czasie odwilży. Przygotowany wcześniej kopczyk utrzyma wilgoć w ziemi, a roślina będzie mogła ją swobodnie pobierać. Zimowe podlewanie wykonuj w godzinach południowych, aby woda nie zamarła wraz z nocnymi przymrozkami. Unikaj stosowania zimnej wody, która może uszkodzić delikatne korzenie tui.

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