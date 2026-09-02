Żywopłot marnieje z roku na rok? Rozsyp to pod tujami jeszcze we wrześniu, a jeszcze przed zimą iglaki zrobią się wyraźnie gęstsze. Domowy nawóz do stosowania pod tuje jesienią

Wrzesień to ostatni dzwonek, by odpowiednio przygotować tuje na zimę, zwłaszcza jeśli po lecie straciły wigor.

Kluczem do jesiennego nawożenia jest unikanie azotu na rzecz potasu i fosforu, które wzmocnią iglaki przed mrozem.

Wykorzystaj genialny, domowy sposób z bananowych skórek, by skutecznie odżywić i ochronić swoje tuje.

Odkryj, jak w prosty sposób przygotować ten naturalny nawóz i zapewnić żywopłotowi zdrowie i piękny wygląd na wiosnę!

Rozsyp to wokół tui jeszcze we wrześniu. Domowy nawóz, który wzmocni iglaki przed zimą

Tuje to wyjątkowo popularne iglaki, które w polskich ogrodach można spotkać najczęściej jako żywopłot. Tuje świetnie się do tego nadają, mają małe wymagania glebowe, są zimozielone, a także bardzo szybko rosną. W zależności od odmiany tuje wzrastają nawet do kilkudziesięciu centymetrów rocznie. Zdarza się jednak, że z roku na rok tuje robią się coraz bardziej zmarniałe, a ich przyrosty mniejsze. W takiej sytuacji może się okazać, że tuje potrzebują dodatkowego wsparcia w formie nawożenia. Iglaki, podobnie jak inne rośliny, wymagają regularnej podaży składników odżywczych, które będą stymulować procesy wzrostu oraz poprawiać wygląd korzeni oraz pędów.

Wrzesień to idealny czas na ostatnie w sezonie nawożenie tui. Wzmacnia one zmarniałe po upałach i suszach iglaki, a także przygotowuje je do nadchodzącej zimy. Jeżeli twoje tuje coraz słabiej rosną, mają brązowe pędy czy zaczynają usychać, to jesienne nawożenie jet koniecznie. Poprawi ono kondycję iglaków i wzmocni odporność zanim przyjdą pierwsze przymrozki. Jesienne nawożenie tui będzie miała także wpływ na ich wygląd wiosną. Dzięki niemu tuje szybciej zaczną rosnąć i odzyskiwać żywozielony kolor po zimie.

Jesienne nawożenie tui koncentruje się na jednej zasadzie. Podobnie, jak w przypadku innych roślin w ogrodzie, jesienią rezygnujemy z podaży azotu w nawozach. Pierwiastek ten choć wpływa na wzrost liści i pędów, wydłuża także okres wegetacyjny roślin i sprawia, że ich biologiczny kalendarz zostaje zaburzony. W efekcie rośliny nie rozpoczynają okresu przygotowawczego do zimy i stają się mniej odporne na działanie wiatrów i mrozów. Do nawożenie tui we wrześniu najczęściej poleca się odżywki potasowo-fosforowe. W warunkach domowych najlepszą tego rodzaju odżywką będą wysuszone oraz pokruszone skórki po bananach. Zawierają one duże ilości potasu i fosforu, przy śladowej zawartości azotu. Potas i fosfor świetnie wzmacniają pędy i pogrubiają korzenie. Bezpośrednio wpływają na wygląd rośliny i szybko go poprawiają. Nawożenie potasem i fosforem odżywi tuje jeszcze w tym sezonie. Dodatkowo oba te pierwiastki wzmacniają odporność tui i sprawiają, że lepiej są one w stanie przetrwać trudne, zimowe miesiące.

Jak przygotować domowy nawóz do tui na jesień?

Wystarczy, że przygotujesz skórki po kilku bananach, a następnie wysuszysz je w piekarniku. Pamiętaj, aby do suszenia wybierać niską temperaturę, bez termoobiegu. W innym przypadku skórki mogą się spalić. Skórki po bananach suszy się bardzo podobnie jak grzyby. Gdy już będą odpowiednio wysuszone pokrusz je i zmieszaj z ziemią wokół korzeni tuj. Następnie całość delikatnie podlej, uważaj tylko, aby nie wypłukać sproszkowanych skórek po bananach. W ten sposób tuje same będą pobierały składniki odżywcze prosto z gleby.

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