Ostatni dzwonek dla Twoich tui! Dlaczego przycinanie jest kluczowe dla gęstych i zdrowych żywotników?

Sierpień to ostatni moment na kluczowy zabieg pielęgnacyjny tui, który gwarantuje im bujny wzrost i zdrowie przez cały rok.

Spóźnione lub nieprawidłowe cięcie może nieodwracalnie uszkodzić krzewy, prowadząc do ich przemarznięcia i obumarcia przed zimą.

Odkryj precyzyjne wskazówki, jak poprawnie przyciąć tuje i uniknąć kosztownych błędów, by cieszyć się idealnym żywopłotem.

Najważniejszy zabieg pielęgnacyjny tui. Masz czas do końca sierpnia

Tuje obok regularnego nawożenia oraz nawadniania potrzebują przycinania. To ważny zabieg pielęgnacyjny, który nie tylko pozwala na uformowanie odpowiedniego kształtu krzewu ale również sprawia on, że tuje lepiej rosną. Przycinanie gałązek tui powoduje, że krzew jest gęstszy i bardziej zielony. Dodatkowo cięcie pomaga oczyścić krzewy ze starych i schorowanych pędów. Hamuje rozwój chorób i reguluje powierzchnię rozrastania się. Regularne cięcie zalecane jest natomiast w przypadku takich gatunków jak Aureospicata, Aurescens czy Brabant. Pierwsze cięcie tui najlepiej wykonać wczesną wiosną. Eksperci wskazują, że dobrym miesiącem jest kwiecień, kiedy to pojawiają się pierwsze pąki, ale sezon wegetacyjny jeszcze nie jest w pełni.

Drugim okresem na przycinanie tui jest sierpień. To cięcie jeszcze szczególnie ważne, jeżeli nie przeprowadziłeś wiosennego przycinania. Sierpniowe przycinanie pędów jest ostatnim w sezonie i należy je wykonać odpowiednio szybko. Jeżeli przytniesz tuje na jesieni to skutki mogą być fatalne. Pędy nie zdążą zdrewnieć przed zimą, a co za tym idzie cały krzew nie będzie odpowiednio przygotowany na nadchodzącą zimę. Pędy przycięte zbyt późno nie zdążą zdrewnieć przed nadejściem mrozów. Niezabezpieczone, młode przyrosty są niezwykle wrażliwe na niskie temperatury, co może prowadzić do przemarzania, uszkodzeń, a w konsekwencji nawet do obumierania całych krzewów. Przycinanie tui późną jesienią to błąd, który może kosztować Cię piękny żywopłot!

Jak prawidłowo przycinać tuje? Klucz do sukcesu!

Profesjonalni ogrodnicy zalecają, aby przycinane tuje miały kształt trapezu – szerszego u podstawy i zwężającego się ku górze. Dzięki temu dolne partie krzewu, często zacieniane, otrzymają wystarczającą ilość światła słonecznego, co zapobiegnie ich brązowieniu. Pamiętaj też o usunięciu wszystkich suchych, uszkodzonych i pozbawionych pąków pędów. W sierpniu możesz również skorygować wysokość żywopłotu, stymulując tym samym krzew do zagęszczania się na boki.

Przygotuj narzędzia: Użyj ostrych i czystych sekatorów lub nożyc do żywopłotu. Zdezynfekowane narzędzia to podstawa, by nie przenosić chorób. Pamiętaj o rękawiczkach!

Oceń stan tui: Dokładnie obejrzyj krzewy. Zlokalizuj wszystkie suche, połamane, chore lub uszkodzone pędy.

Usuń problematyczne gałęzie: Zacznij od cięcia gałęzi suchych i bez pąków – usuń je tuż przy zdrowym drewnie.

Skróć nowe przyrosty: Skup się na młodych, tegorocznych przyrostach. Skróć je o około 1/3 do maksymalnie 1/2 długości. To pobudzi krzew do zagęszczania się.

Zachowaj kształt trapezu: Pamiętaj o wspomnianym wcześniej kształcie. Cięcie wykonuj tak, aby podstawa krzewu była nieco szersza niż jego wierzchołek.

Unikaj cięcia w stare drewno: Tuje bardzo słabo regenerują się z bezlistnych, starych pędów. Staraj się nie ciąć zbyt głęboko, by nie odsłonić zdrewniałych części.

Uprzątnij resztki: Po cięciu usuń wszystkie gałązki spod krzewów, aby nie stały się siedliskiem dla szkodników i chorób.

Nawodnij i odżyw: Po cięciu, zwłaszcza w suchy sierpień, obficie podlej tuje. Możesz również zastosować nawozy jesienne (bez azotu), które wspomogą drewnienie pędów przed zimą.

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