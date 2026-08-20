Wykarm tym swoje tuje pod koniec sierpnia. Będą soczyście zielone i gęste nawet zimą. Domowy nawóz zagęszczający do tui

Twoje tuje potrzebują specjalnego nawożenia pod koniec lata, aby przetrwać zimę i zachować soczystą zieleń, bez brązowienia.

Zamiast azotu, postaw na składniki wzmacniające – popiół drzewny okazuje się idealnym, domowym rozwiązaniem, bogatym w potas.

Dowiedz się, jak prosta aplikacja popiołu drzewnego sprawi, że Twoje tuje będą olśniewająco zielone i wytrzymałe przez całą zimę!

Wykarm tym swoje tuje pod koniec sierpnia. Będą soczyście zielone i gęste nawet zimą

Choć tuje są drzewkami niewymagającymi, to jednak warto o nie zadbać, aby rosły, nie usychały i były odporne na szkodniki i zarazy. Zwłaszcza warto o tym pamiętać późnym latem i jesienią, aby wzmocnić drzewka zdobiące nasz ogród przed nadejściem zimy. Bywa, że pięknie wyrośnięte tuje zaczynają zmieniać swój kolor i stają się brązowe. Z pewnością każdy posiadacz ogródka zdaje sobie sprawę, że nie wygląda to zbyt estetycznie. Na szczęście w sieci można znaleźć wiele przepisów na domowe nawozy do tui, które je wzmacniają przed zimą i sprawiają, że drzewka nie brązowieją. A czym najlepiej nawozić tuje w sierpniu? W sierpniu nawożenie tui powinno być ukierunkowane na przygotowanie roślin na zimę, a nie na intensywny wzrost. Oznacza to, że należy unikać nawozów bogatych w azot, który stymuluje tworzenie nowych, delikatnych pędów, podatnych na przemarzanie. Zamiast tego, skupiamy się na składnikach, które wzmacniają rośliny i zwiększają ich odporność. Dlatego wykarm swoje tuje domowym nawozem przygotowanym z popiołu drzewnego, a będą soczyście zielone i gęste nawet zimą.

Domowy nawóz do tui. Co daje im popiół drzewny?

Popiół drzewny jest cennym nawozem do tui, przygotowującym nasze drzewka na chłodniejsze dni. Jest on źródłem potasu, który jest kluczowy dla tui, zwłaszcza w okresie przygotowania do zimy. Potas wzmacnia ściany komórkowe, poprawia odporność na mróz i suszę oraz reguluje gospodarkę wodną rośliny. Zawiera również fosfor, który wspiera rozwój systemu korzeniowego. Popiół jest także bogaty w wapń, który jest ważny dla budowy komórek roślinnych.

Jak stosować popiół drzewny pod tuje?

Popiół drzewny to naturalny nawóz bogaty w potas i inne cenne składniki, idealny na okres jesienny ze względu na brak azotu. Jak go stosować? Rozsyp cienką warstwę popiołu wokół podstawy tui (np. 100-200g na metr kwadratowy, w zależności od wielkości rośliny), delikatnie wymieszaj z wierzchnią warstwą gleby i obficie podlej. Pamiętaj jednak, że popiół ma odczyn zasadowy, więc stosuj go z umiarem, szczególnie jeśli gleba w ogrodzie jest już zasadowa. Tuje preferują lekko kwaśne do neutralnego pH.

9

Quiz dla wprawionych ogrodników. Czy rośliny Cię lubią, a Ty wiesz o nich wszystko? Za 7/10 bijemy brawo! Pytanie 1 z 10 Która z poniższych roślin jest znana z intensywnie pachnących kwiatów? pelargonia begonia hiacynt Następne pytanie