Wlej dokładnie 1 szklankę do muszli klozetowej. Tu będziesz odpoczywać, a kamień usunie się sam. Po podniesienie deski czeka Cię przyjemny zapach. Czyszczenie muszli klozetowej

Uporczywy kamień w muszli klozetowej to nie tylko problem estetyczny, ale i siedlisko groźnych bakterii, z którym często nie radzą sobie nawet silne detergenty.

Istnieje prosty, domowy sposób na skuteczne usunięcie najtrwalszych osadów i zapewnienie higieny, wykorzystujący zaledwie dwa łatwo dostępne składniki.

Sprawdź, jak przygotować rewolucyjny roztwór i przekonaj się, jak w zaledwie godzinę Twoja muszla klozetowa odzyska nieskazitelny blask i świeżość!

1 szklanka doczyści brudną muszlę klozetową. Wystarczy, że będziesz robić to raz w tygodniu

Nikogo nie trzeba przekonywać, że muszla klozetowa to jedno z najbrudniejszych miejsc w całym domu. W jej wnętrzu osadzają się tysiące zarazki, a badania mówią, że mogą tam żerować nawet bakterie E.coli. Escherichia coli czyli pałeczka okrężnicy, a dokładnie niektóre jej szczepy mogą wywoływać niebezpieczne infekcje. Regularne czyszczenie toalety to jedyna druga, aby uniknąć potencjalnie groźnych powikłań. Nie bez powodu do mycia muszli klozetowej wykorzystuje się silne środki chemiczne. Zabijają one bakterie, a także niwelują brzydkie zapachy. Często jednak okazuje się, że w muszli klozetowej kryje się jeszcze jeden przeciwnik, z którym nawet najlepsze płyny do WC nie dają sobie rady. Mowa o zaciekach i osadach z kamienia. Twarda woda powoduje wytrącanie się związków mineralnych wapnia oraz magnezu, które następnie osadzają się na wszystkich możliwych powierzchniach. Z czasem kamień zaczyna tworzyć grubą, żółtą warstwę, której nie sposób usunąć bez szorowania. W takim przypadku z pomocą przychodzą domowe sposoby.

Do czyszczenia muszli klozetowej z kamienia rewelacyjnie sprawdzi się połączenie gorącej (nawet prawie wrzącej) wody oraz kwasku cytrynowego. To prawdziwa bomba usuwająca kamień oraz inne zacieki. Wystarczy 1 szklanka gorącej wody i 1 jedno opakowanie kwasku cytrynowego. Całość należy dokładnie rozpuścić i wymieszać, następnie wlać do muszli klozetowej. Ważne, aby preparat pokrył wszystkie powierzchnie, nawet te mniej dostępne, jak kołnierz oraz zgięcia w odpływie. W tym celu rozprowadź roztwór po całej muszli klozetowej przy pomocy szczotki do WC. Zamknij deskę sedesową i pozostaw mieszankę na minimum godzinę. W przypadku starych zabrudzeń najlepiej jest zostawić kwasek cytrynowy nawet na całą noc. Dla wyjątkowo uporczywych osadów, zwłaszcza tych pod kołnierzem muszli, możesz zastosować sprytny trik. Nasącz kawałki papieru toaletowego przygotowanym roztworem kwasku cytrynowego i przyklej je bezpośrednio do zabrudzonych miejsc. Dzięki temu preparat będzie miał dłuższy kontakt z kamieniem, intensywniej go rozpuszczając. Pozostaw taką "kompresę" na kilka godzin, a nawet na całą noc, a efekt Cię zaskoczy. Po tym czasie umyj wnętrze muszli klozetowej jak zawsze i gotowe. Kwasowa formuła kwasku cytrynowego rewelacyjnie rozpuści osady z kamienia, a dodatkowo zadziała niczym naturalny odświeżacz. Toaleta będzie czysta i pachnąca.

QUIZ dla doświadczonych pań. Na te pytania powinna odpowiedzieć każda kobieta Pytanie 1 z 10 Pierwszą kobietą w historii, która stanęła na czele polskiego rządu była: Beata Szydło Ewa Kopacz Hanna Suchocka Następne pytanie

9