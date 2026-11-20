Prywatne kamizelki podczas akcji

Informacja o prywatnych kamizelkach pojawiła się najpierw w mediach, gdy dziennikarz Przemysław Talkowski przytoczył relacje żon rannych funkcjonariuszy. Jak mówił na antenie Kanału Zero, policjanci mieli samodzielnie kupić profesjonalne kamizelki kuloodporne za własne pieniądze.

Teraz doniesienia zostały oficjalnie potwierdzone. Rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło przyznała w rozmowie z TVN24, że wyposażenie używane przez Jakuba Kulika i Artura Morańskiego podczas interwencji nie było własnością formacji.

To właśnie ci dwaj funkcjonariusze 7 listopada ruszyli w pościg za uzbrojonym Michałem Oksińskim. Po wymianie ognia na terenie Starego Miasta unieszkodliwili napastnika, sami odnosząc poważne obrażenia. Ich postawa została powszechnie uznana za bohaterską.

Policja ma kamizelki, ale tylko dla części funkcjonariuszy

Pytania budzi fakt, że policjanci zdecydowali się korzystać z prywatnego sprzętu mimo istnienia służbowego wyposażenia. Katarzyna Cisło podkreśliła, że jednostki policyjne dysponują kamizelkami kuloodpornymi, jednak ich liczba odpowiada około 50 procentom zapotrzebowania.

Jak tłumaczyła rzeczniczka, nie wszyscy funkcjonariusze pełnią służbę patrolową czy interwencyjną, dlatego obecny stan wyposażenia jest w ocenie policji wystarczający do realizacji bieżących zadań.

Nie odpowiedziała jednak, dlaczego konkretnie Kulik i Morański zdecydowali się założyć własne kamizelki podczas służby. Wskazała, że odpowiedzi na to pytanie mogą udzielić jedynie sami policjanci.

„Tajemnica poliszynela” w policji

Zdaniem Dariusza Nowaka, byłego policjanta i wieloletniego rzecznika prasowego Komendy Głównej Policji, korzystanie z prywatnych kamizelek nie jest w środowisku mundurowych niczym wyjątkowym.

Jak wyjaśnił w rozmowie z TVN24, wielu funkcjonariuszy decyduje się na zakup własnego wyposażenia, ponieważ jest ono lepiej dopasowane do sylwetki, lżejsze i wygodniejsze w codziennej służbie. Znaczenie mają także względy higieniczne. Kamizelki służbowe bywają współdzielone między policjantami, co nie zawsze spotyka się z ich aprobatą.

Według byłego rzecznika właśnie dlatego część mundurowych inwestuje we własny sprzęt ochronny, mimo że wiąże się to z dodatkowym kosztem.

Będzie kontrola i sprawdzenie atestów

Małopolska policja zapowiada szczegółowe wyjaśnienie sprawy. Funkcjonariusze mają sprawdzić między innymi, czy używane przez rannych policjantów kamizelki posiadały wymagane atesty i czy fakt korzystania z prywatnego wyposażenia został odpowiednio zgłoszony przełożonym.

Katarzyna Cisło przypomniała również, że przed rozpoczęciem służby obowiązkiem przełożonego jest sprawdzenie wyposażenia i uzbrojenia każdego policjanta. Jak zaznaczyła, w przypadku tak poważnego zdarzenia nie może być miejsca na domysły.

Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że zabezpieczone po strzelaninie kamizelki stanowią obecnie materiał dowodowy. Dopiero po zakończeniu czynności śledczych możliwe będzie dokładne ustalenie wszystkich okoliczności związanych z ich użyciem.

Ile kosztuje kamizelka kuloodporna?

Zakup profesjonalnej kamizelki kuloodpornej to wydatek liczony w tysiącach złotych. Ceny certyfikowanych modeli używanych przez służby mundurowe i firmy ochroniarskie zaczynają się zwykle od około 3 tys. zł, a w zależności od klasy ochrony, zastosowanych materiałów i dodatkowych wkładów balistycznych mogą sięgać nawet kilku lub kilkunastu tysięcy złotych. Dla przykładu dostępna na polskim rynku certyfikowana kamizelka balistyczna DTF Protection IMPACT 2 kosztuje około 3,5 tys. zł. Oznacza to, że jeśli Jakub Kulik i Artur Morański rzeczywiście kupili swoje kamizelki za własne pieniądze, musieli ponieść znaczący koszt, inwestując prywatne środki w wyposażenie, które podczas służby może decydować o życiu i zdrowiu funkcjonariusza.

Bohaterowie, których historia rodzi niewygodne pytania

Historia Jakuba Kulika i Artura Morańskiego poruszyła Polaków. Dla wielu są symbolami odwagi i poświęcenia po tragicznym zamachu na krakowskim Rynku. Jednocześnie ujawnienie informacji o prywatnych kamizelkach kuloodpornych wywołało dyskusję o wyposażeniu policjantów oraz o tym, czy funkcjonariusze wykonujący najbardziej niebezpieczne zadania powinni być zmuszeni do inwestowania we własne bezpieczeństwo.

Odpowiedzi na te pytania mają przynieść zapowiedziane przez policję wyjaśnienia.

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