Nowa jesienna kolekcja w Pepco. Dodatki do domu za grosze w serii "Figowy dom"

Pepco prezentuje świeżą linię jesiennych akcesoriów, dzięki którym możesz całkowicie odmienić wygląd swoich pomieszczeń bez nadwyrężania domowego budżetu.

Seria nazwana "Figowy dom" charakteryzuje się naturalnym stylem, łącząc w sobie motywy roślinne ze stonowaną kolorystyką oraz drewnianymi detalami.

Na sklepowych półkach pojawiły się nie tylko typowe ozdoby, ale również praktyczne przedmioty codziennego użytku ułatwiające budowanie jesiennej atmosfery w całym domu.

Pepco oferuje jesienne akcesoria w serii Figowy dom

Klienci od wielu lat chętnie odwiedzają markety Pepco, poszukując budżetowych rozwiązań do metamorfozy swoich czterech kątów. Na półkach tej znanej sieci cyklicznie lądują sezonowe serie produktów, które pozwalają wzbogacić przestrzeń o aktualne trendy bez wyrzucania dotychczasowych mebli. Najświeższa oferta została zaprojektowana w bardzo naturalnym i delikatnie nostalgicznym duchu. Linia zatytułowana "Figowy dom" to przede wszystkim zgrabne połączenie drewna, florystycznych printów oraz spokojnych odcieni. W efekcie powstaje kompozycja niezwykle ciepła, relaksująca i bezbłędnie wpisująca się w jesienną aurę.

Ile kosztują akcesoria do jadalni w nowej kolekcji Pepco?

Wśród nowości można znaleźć zarówno klasyczne ozdoby, jak i w pełni użytkowe gadżety. Za ozdobioną motywem kwiatów i fig paterę do serwowania z kloszem klienci zapłacą 50 zł. Identyczną kwotę należy przygotować na zakup drewnianej patery na nóżce o średnicy 28 centymetrów. Jesienną herbatę można wypić w kamionkowym kubku ozdobionym rysunkiem fig, który wyceniono na 15 zł, natomiast dzbanek z zaparzaczem o pojemności 1300 ml to wydatek rzędu 35 zł. Na stole jadalnianym świetnie sprawdzi się 16-elementowy komplet sztućców z drewnianymi rączkami dostępny za 45 zł, a złotą matę dekoracyjną kupimy już za 12 zł.

Tania metamorfoza salonu z asortymentem sklepów Pepco

Ciepły nastrój można bez problemu przenieść także do pokoju dziennego. Za 30 zł kupimy poduszkę dekoracyjną z florystycznym wzorem i falbaną, a ozdobna patera na drobne przedmioty uszczupli nasz portfel o 20 zł. Stół w salonie przykryje obrus z botanicznym nadrukiem w rozmiarze 140 na 180 cm, wyceniony na 40 zł. Fani zieleni we wnętrzach mogą skusić się na sztucznego figowca o wysokości 70 cm w cenie 60 zł. Dostępna jest również retro lampa stołowa z drewnianą bazą i zielonym abażurem za 80 zł, która może stać się głównym akcentem pomieszczenia. W ofercie są też mniejsze akcesoria, takie jak złote owoce granatu za 20 zł, ramka z figową grafiką za 25 zł, czy też pachnąca świeca Dark Orchid & Patchouli w cenie 20 zł. Dyfuzor o pojemności 100 ml kosztuje 25 zł.

Najnowsza seria "Figowy dom" to idealne rozwiązanie dla miłośników surowców naturalnych, drewna i motywów roślinnych. Żeby odświeżyć wnętrze, wcale nie trzeba kupować wszystkich elementów, bo często pojedynczy kubek, nowa poduszka lub zapachowa świeca wystarczą do stworzenia unikalnej atmosfery. Przedstawiciele sieci Pepco podkreślają, że ukazane artykuły to dopiero przedsmak pełnej kolekcji i będą one stopniowo pojawiać się w asortymencie. Konkretny asortyment oraz cennik mogą się różnić w poszczególnych placówkach, a sprzedaż potrwa wyłącznie do wyczerpania magazynowych zapasów.

Figi: właściwości i wartości odżywcze

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