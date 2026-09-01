Bez tego lawenda za rok nie zakwitnie. Weź w dłoń i przeleć przekwitłe łodygi, a latem pięknie się rozrosną. Letnie cięcie lawendy

Aby Twoja lawenda każdego lata zachwycała obfitością kwiatów i zdrowym wyglądem, musisz wykonać jeden kluczowy zabieg pielęgnacyjny.

Sierpień i początek września to idealny czas na letnie cięcie, które jest niezbędne do zagęszczenia rośliny przed zimą i zapewnienia spektakularnego kwitnienia w przyszłym roku.

Nie popełnij błędu – dowiedz się, jak precyzyjnie przyciąć lawendę, aby nie osłabić jej przed mrozem i cieszyć się jej urodą przez wiele sezonów!

Bez tego lawenda za rok nie zakwitnie. Weź w dłoń i przeleć przekwitłe łodygi, a latem pięknie się rozrosną

Lawenda to piękna i aromatyczna roślina, która może być ozdobą każdego ogrodu lub balkonu, a jej zapach działa na zmysły kojąco i relaksująco. Aby cieszyć się jej urokiem przez długi czas, warto znać podstawowe zasady pielęgnacji. Uprawa lawendy staje się w Polsce coraz popularniejsza. I to nie tylko można ją zobaczyć na wielkich plantacjach, ale także w przydomowych ogródkach czy na tarasach. Jej fioletowy kolor cieszy oko i zmysły przez całe lato, a każdy, kto ją uprawia, pragnie zrobić wszystko, aby latem wspaniale zakwitła. To dlatego o lawendę w ogrodzie należy dbać przez cały rok. Przede wszystkim nie wolno zapominać o kilku podstawowych zabiegach w pielęgnacji lawendy - o podlewaniu i cięciu. To dzięki nim roślina będzie bujnie kwitła przez wiele lat. W sierpniu lawenda przekwita, a to oznacza, że nadszedł właśnie najwyższy czas na jej przycinanie. Otóż cięcie lawendy jest kluczowe dla jej zdrowia, obfitego kwitnienia i zachowania ładnego, zwartego pokroju. Dlatego w drugiej połowie sierpnia lub na początku września sięgnij po sekator i wykonaj letnie cięcie lawendy.

Letnie cięcie lawendy. Jak zrobić to prawidłowo?

Zacznijmy od tego, że letnie cięcie lawendy to najważniejszy zabieg w jej pielęgnacji, który należy wykonać tuż po przekwitnięciu kwiatów. Zwykle robi się to w sierpniu, natomiast początek września to tak naprawdę ostatni dzwonek. Otóż wykonanie tego późną jesienią mogłoby mocno osłabić lawendę, przez co nie przetrwałaby zimy. Cięcie lawendy ma na celu usunięcie przekwitłych kwiatostanów i pobudzenie rośliny do zagęszczenia się przed zimą. Jak prawidłowo wykonać ciecie lawendy? Przede wszystkim używaj ostrych i czystych narzędzi, aby nie poszarpać pędów, gdyż to z kolei mogłoby narazić roślinę na różne infekcje. Przytnij sekatorem przekwitłe kwiatostany, skracając pędy o około 1/3 długości. Cięcie lawendy powinno sięgać do zielonych liści, ale nie do zdrewniałych części pędów (szczególnie u starszych roślin). Podczas tego zabiegu staraj się nadać roślinie kulisty kształt.

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