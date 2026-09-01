Koniec z przestawianiem zegarków? Czy po raz ostatni zmieniliśmy czas?

Zabieg przestawiania zegarków regularnie budzi sporo kontrowersji w społeczeństwie.

Pojawił się pomysł legislacyjny, by całkowicie porzucić tę procedurę i na stałe wybrać jeden system czasowy.

Mimo ciągłych dyskusji, konkretne rozstrzygnięcia wciąż nie zapadły. Czy wiosenna zmiana czasu była ostatnią?

Czy to koniec zmiany czasu i przestawiania zegarków?

Zbliżająca się jesień znowu przyniesie nam dobrze znany zabieg: przesunięcie wskazówek o godzinę do tyłu. Dla wielu z nas to tylko drobny szczegół, ponieważ laptopy czy smartfony aktualizują czas automatycznie. Jednak problem polega na tym, że konsekwencje tego procesu są znacznie szersze. Eksperci od lat zwracają uwagę, że taka zmiana odbija się na jakości snu, naszej koncentracji i ogólnym funkcjonowaniu, a organizm potrzebuje kilku dni, aby zaadaptować się do nowej sytuacji. Niektórzy ludzie zupełnie nie odczuwają tego przejścia, jednak inni przez pewien czas zmagają się z efektem przestawionego zegara biologicznego.

Gospodarcze skutki zmiany czasu

W debatach nad tym tematem podnosi się także argumenty czysto ekonomiczne. Dla firm transportowych, przedsiębiorstw i sektora bankowego zmiana czasu generuje dodatkowe obowiązki i wyzwania. Najwięcej trudności sprawia noc, w której wracamy do czasu zimowego. Kolej jest zmuszona do wstrzymywania ruchu pociągów, by zniwelować dodatkową godzinę, a instytucje finansowe muszą dostosowywać systemy operacyjne. Przejście na czas zimowy rodzi też problemy na rynku zatrudnienia. Osoby pracujące na nocną zmianę często muszą wykonać dodatkową godzinę pracy, co obciąża finansowo pracodawców.

Czas letni przez cały rok? Projekt w Sejmie

Koncepcja trwałego zaniechania zmiany czasu nie jest pomysłem z wczoraj. Na początku 2025 roku do polskiego parlamentu wpłynął projekt ustawy proponujący zatrzymanie na stałe czasu letniego (UTC+2). Zgodnie z uzasadnieniem autorów, cykliczne przestawianie zegarków straciło rację bytu i przynosi więcej szkód niż pożytku dla ludzkiego organizmu oraz dla gospodarki. Dokument przeszedł etap konsultacji społecznych, ale opinie okazały się skrajnie różne. Zwolennicy stałego czasu letniego cieszą się na perspektywę jaśniejszych popołudni. Przeciwnicy zauważają z kolei, że w miesiącach zimowych słońce wstawałoby bardzo późno, co utrudniłoby poranne wstawanie osobom pracującym i młodzieży w wieku szkolnym.

Czy to koniec zmian czasu? Brak jednoznacznej decyzji

Mimo iż temat dyskutowany jest od dawna, obecnie nie można z całą pewnością stwierdzić, że na stałe pożegnamy się z tą procedurą. Polski rząd musi wziąć pod uwagę stanowisko innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Jednolite zasady liczenia czasu są kluczowe dla sprawnego funkcjonowania transportu międzynarodowego, handlu i współpracy firm w obrębie całej Europy. Czy dojdziemy do momentu, gdy zegarki zostaną ustawione raz na zawsze? Jest to bardzo prawdopodobne, ale proces wprowadzania takich zmian wciąż trwa i wymaga czasu na ostateczne uzgodnienia.

Kiedy nastąpi zmiana czasu na zimowy?

Następne przesunięcie wskazówek zaplanowano na noc z 25 na 26 października 2026 roku. Wtedy też cofniemy zegary z godziny 3:00 na 2:00, zyskując tym samym dodatkowe 60 minut snu. Jeśli postulaty o zaniechaniu tej praktyki zyskają aprobatę parlamentarzystów, być może będzie to ostateczna zmiana czasu, z jaką przyjdzie nam się zmierzyć.

Zmiana czasu | Poranek