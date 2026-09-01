Zamiast do herbatki dla teściowej, dodałam 1 łyżeczkę do wody i podlałam skrzydłokwiat. Od lat nie miał tylu białych kwiatów co teraz. Doniczka utonęła w kwiecistym gąszczu. Domowa odżywka do skrzydłokwiatu 

Twój skrzydłokwiat marnieje i nie chce kwitnąć? Wiele osób boryka się z problemem żółknących liści i braku kwiatów po lecie.

Poznaj zaskakująco prosty sposób, dodając zaledwie jedną łyżeczkę popularnego składnika do wody.

Poznaj ten sekretny trik, który sprawi, że Twój skrzydłokwiat obficie zakwitnie i nigdy wcześniej nie będzie miał tylu białych kwiatów!

Dodałam 1 łyżeczkę do wody i podlałam skrzydłokwiat. Od lat nie miał tylu białych kwiatów co teraz

Skrzydłokwiat, znany też pod nazwą lila pokoju, to roślina doniczkowa, która od lat jest obecna w wielu polskich domach. Swoją popularność zawdzięcza nietuzinkowemu wyglądowi. Piękny biały kwiat otulają gęste, zielone liście. Choć nie jest to roślina wymagająca w pielęgnacji, to jednak czasami z niewiadomych przyczyn marnieje. Często dzieje się tak na początku jesieni, gdyż upalne lato to zdecydowanie nie jest najlepszy okres dla wzrostu skrzydłokwiatu. Intensywne promienie słoneczne i nieodpowiednie nawodnienie sprawia, że liście skrzydłokwiatu żółkną, a ten nie wypuszcza charakterystycznych dla siebie białych kwiatów. W takiej sytuacji, aby uratować swój skrzydłokwiat i zachęcić go do kwitnienia, zastosowałam domową odżywkę do roślin. Dodałam jedną łyżeczkę soku z cytryny do wody i podlałam swój skrzydłokwiat. Od lat nie miałam w doniczce tylu białych kwiatów co teraz.

Domowa odżywka do skrzydłokwiatu sprawi, że jego doniczka utonie w kwiatach

Podlewanie skrzydłokwiatu wodą z dodatkiem soku z cytryny pomaga obniżyć pH twardej kranówki i dostosować ją do potrzeb rośliny. Otóż należy pamiętać, że skrzydłokwiat to roślina lubiąca lekko kwasowe podłoże. Wystarczy, że do 1 litra wody dodasz około 1 łyżeczkę soku z cytryny, zamieszasz i wlejesz miksturę do doniczki. Taką odżywkę należy stosować nie częściej niż raz na 3 tygodnie. Taki zabieg nie tylko poprawi kondycję rośliny, ale także ułatwi jej przyswajanie składników odżywczych z gleby.

Pielęgnacja skrzydłokwiatu. Co zrobić, aby zakwitł?

Choć skrzydłokwiat uchodzi za roślinę stosunkowo łatwą w uprawie, przestrzeganie kilku zasad zapewni mu zdrowy wzrost i obfite kwitnienie. Zacznijmy, że preferuje on jasne, ale rozproszone światło. Najlepiej czuje się na parapetach okien wychodzących na wschód lub północ. Skrzydłokwiat lubi też mieć stale lekko wilgotne podłoże, ale nie mokre. Podlewaj go, gdy wierzchnia warstwa podłoża (ok. 2-3 cm) przeschnie. Roślina sama często daje sygnał, lekko opuszczając liście – po podlaniu szybko wraca do formy. Podłoże, w którym rośnie skrzydłokwiat powinno być lekkie, przepuszczalne, żyzne i lekko kwaśne. Idealnie sprawdzi się mieszanka ziemi uniwersalnej z dodatkiem torfu, perlitu i kory.

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