Zamiast szorować brudną kratkę piekarnika, włóż ją do worka na śmieci. Lepki tłuszcz i przypalone resztki odejdą same. Sposób na czyszczenie rusztu piekarnika

Masz dość szorowania piekarnika? Poznaj genialny trik na bezwysiłkowe usunięcie nawet najtrudniejszych zabrudzeń i zaschniętego tłuszczu.

Wykorzystaj nietypowy sposób z workiem na śmieci i domowym roztworem, by ruszt lśnił jak nowy.

Sprawdź, jak w zaledwie godzinę odmienić wygląd piekarnika, oszczędzając czas i nerwy na uciążliwych porządkach!

Zamiast szorować brudną kratkę piekarnika, włóż ją do worka na śmieci. Rozpuści lepki tłuszcz

Bez wątpienia piekarnik jest jednym z tych urządzeń w domu, które najtrudniej jest utrzymać w czystości. Po pierwsze szybko się brudzi. Wystarczy jedno pieczenie, aby pojawiły się zacieki z przypalonego tłuszczu czy resztek jedzenia. Niektóre piekarniki są wyposażone już w specjalną funkcję czyszczenia wnętrza. Dlatego warto z niej korzystać raz na kilka pieczeń, aby nie dopuścić do trwałego przywierania zabrudzeń. Ta zasada dotyczy oczywiście nie tylko samego wnętrza urządzenia, ale także jego poszczególnych elementów, czyli blachy i rusztu piekarnika. Je także należy czyścić z przypalonego tłuszczu i resztek jedzenia. I wcale nie trzeba szorować ich powierzchni, aby pozbyć się spalenizny. Wystarczy, że umieścisz kratkę piekarnika w worku na śmierci, wlejesz do niego samodzielnie przygotowany płyn odtłuszczający i poczekasz 60 minut. Lepki brud odejdzie od rusztu sam.

Czyszczenie rusztu piekarnika. Przepis na domowy płyn odtłuszczający

Istnieje pewien prosty sposób na czyszczenie rusztu piekarnika, który pomoże nam usunąć z niego przypalone jedzenie i tłuszcz bez pracochłonnego szorowania. Przygotuj domowy płyn odtłuszczający z tabletką do zmywarki. Rozpuść w 2 litrach ciepłej wody jedną kapsułkę i dodaj 2 łyżki sody oczyszczonej. Kiedy mieszanka ostygnie, wlej ją do worka na śmieci, w którym wcześniej umieściłaś brudny ruszt piekarnika. Worek zwiąż i pozostaw na godzinę. Po tym czasie wyjmij kratkę, przetrzyj ją gąbką i spłucz wodą. Ruszt będzie jak nowy.

Domowe sposoby na wyczyszczenie wnętrza piekarnika. Soda, ocet

A jak wyczyścić wnętrze urządzenia? Zamiast stosować silną chemię, która jest szkodliwa dla naszego zdrowia, zdecydowanie lepiej podczas czyszczenia piekarnika wykorzystać domowe sposoby, które są równie skuteczne, a z pewnością bezpieczniejsze. Ta zasada dotyczy także czyszczenia piekarnika, w którym przygotowujemy jedzenie. Oprócz wspominanej wyżej tabletki do zmywarki i pasty z sody oczyszczonej w usuwaniu brudu z piekarnika, niezawodny jest ocet. Wystarczy skorzystać ze spryskiwacza i dokładnie spryskać nim wnętrze urządzenia. Ocet zmiękcza zabrudzenia i po kilku minutach, będzie je łatwiej usunąć.

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Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w: wodzie z octem wodzie z sodą oczyszczoną wodzie z solą Następne pytanie