Wystarczy 10 kropli, aby ruszt grilla był jak nowy. Wetrzyj i daj mu chwilę, a spalony tłuszcz i jedzenie zejdą bez drapaka. Domowy sposób na czyszczenie rusztu grilla

Czysty ruszt to podstawa udanego grillowania! Zanieczyszczenia nie tylko psują smak potraw, ale także zagrażają higienie i Twojemu zdrowiu.

Odkryj genialny domowy trik, który sprawi, że przypalony tłuszcz zniknie bez szorowania, pozostawiając ruszt lśniąco czystym.

Poznaj również inne zaskakujące sposoby na łatwe czyszczenie, np. cebulą, i dowiedz się, kiedy najlepiej działać, by oszczędzić czas i wysiłek.

Czyszczenie rusztu po grillowaniu. Dlaczego trzeba to robić?

Letni weekend dla wielu z nas oznacza spotkania w gronie znajomych przy grillu. To na nim przygotowujemy karkówkę, kiełbasę, szaszłyki, a nawet grilowane warzywa. Jednak po udanym spotkaniu jest już mniej przyjemnie, bo czeka na nas czyszczenie grilla. I oczywiście najlepiej zrobić to tuż po przyrządzeniu potraw. Dlaczego? Otóż czyszczenie rusztu to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim higieny i smaku. Przypalone resztki jedzenia mogą być siedliskiem bakterii, a także negatywnie wpływać na smak kolejnych potraw, nadając im gorzki posmak. Czysty ruszt zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła i pozwala cieszyć się autentycznym smakiem grillowanych przysmaków, minimalizując ryzyko przeniesienia niezdrowych substancji do jedzenia. Ale jak ułatwić sobie to czyszczenie rusztu grilla, aby szybko i skutecznie pozbyć się spalenizny z kratek bez pracochłonnego szorowania?

Wystarczy 10 kropli, aby ruszt grilla był jak nowy. Wetrzyj i daj mu chwilę, a spalony tłuszcz i jedzenie zejdą bez drapak

Kluczem do łatwego czyszczenia jest działanie, gdy ruszt jest jeszcze ciepły, ale nie gorący. Resztki jedzenia są wtedy miękkie i łatwiej schodzą. Najpierw stwórz pastę z sody oczyszczonej i niewielkiej ilości wody. Do opakowania proszku dodawaj stopniowo kropelki wody cały czas mieszając. Kiedy pasta czyszcząca do rusztu będzie gotowa nałóż ja starannie na kratki i pozostaw na 30 minut. Po tym czasie energicznie spryskaj ruszt octem. Wówczas nastąpi reakcja chemiczna, która pomoże rozpuścić brud. Następnie przetrzyj kratki gąbką i spłucz wodą. Po dokładnym wyczyszczeniu, zwłaszcza rusztów żeliwnych, warto natrzeć je cienką warstwą oleju roślinnego – zapobiegnie to rdzewieniu i stworzy nieprzywierającą powłokę na następne grillowanie.

Domowe sposoby na czyszczenie rusztu grilla

Oczywiście istnieje kilka domowych sposobów na czyszczenie rusztu grilla. Jednym z nich jest użycie połówki cebuli nabitej na widelec. Wystarczy przekroić warzywo na pół i powoli pocierać nią gorący jeszcze ruszt. Cebula zawiera kwasy, w tym kwas siarkowy, które pomagają rozpuścić tłuszcz i zmiękczyć przypalone resztki jedzenia. Gdy cebula jest pocierana o gorący ruszt, wydziela soki, które w połączeniu z ciepłem tworzą parę, jeszcze skuteczniej usuwającą brud. Dodatkowo, struktura cebuli działa jak delikatny, naturalny środek ścierny. W podobny sposób można użyć także ziemniaka do wyczyszczenia przypalonych kratek.

9

Quiz dla dorosłych. Czy Twoja mama byłaby z Ciebie dumna? Test z wiedzy o sprzątaniu domu Pytanie 1 z 10 Co jest najlepszym sposobem na usunięcie zaschniętego tłuszczu z piekarnika? Użycie ostrej gąbki i silnego detergentu Włączenie funkcji samoczyszczenia piekarnika Pasta z sody oczyszczonej i wody pozostawiona na noc Następne pytanie