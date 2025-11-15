Posyp i zalej wrzątkiem brudny ruszt swojej kuchenki. Dosłownie sam się wyczyści. Będzie jak nowy. Czyszczenie rusztu kuchenki gazowej

Czyszczenie rusztu kuchenki gazowej bywa uciążliwe, zwłaszcza gdy zabrudzenia są przypalone i zaschnięte.

Istnieje prosty, domowy sposób na usunięcie tłuszczu i resztek jedzenia bez męczącego szorowania.

Chcesz poznać dokładne instrukcje i dowiedzieć się, jak skutecznie wyczyścić całą kuchenkę gazową? Kliknij i sprawdź!

Domowy sposób na czyszczenie rusztu kuchenki gazowej bez szorowania

Czyszczenie kuchenki gazowej to czynność, którą z pewnością wykonujemy codziennie, a bywa, że nawet i kilka razy każdego dnia. To na niej przygotowujemy potrawy i tak naprawdę wystarczy chwila nieuwagi, aby coś wykipiało lub się rozlało. Wówczas nie tylko sama płyta kuchenki jest brudna, ale także jej ruszt i palniki. I oczywiście jeśli od razu nie zareagujemy i nie umyjemy zabrudzeń to z czasem będzie je znacznie trudniej usunąć. Ważne jest również, aby w miarę regularnie czyścić żeliwny ruszt kuchenki, gdyż jeśli to zaniedbamy, to czeka nas pracochłonne szorowanie. Przecież oblepione przypalonym tłuszczem kratki wyglądają po prostu niechlujnie. Wówczas szukamy szybkiego i skutecznego sposobu na wyczyszczenie rusztu i niestety najczęściej kończymy z silną chemią lub pracochłonnym szorowaniem kratek. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że te czynności są zupełnie zbędne, a ruszt kuchenki gazowej, nawet taki mocno zabrudzony, można wyczyścić domowym sposobem. Jak to zrobić? Sięgnij po sodę oczyszczoną i wrzątek, a wyczyścisz ruszt bez szorowania.

Posyp i zalej wrzątkiem brudny ruszt swojej kuchenki. Dosłownie sam się wyczyści

Do wyczyszczenia żeliwnego rusztu kuchenki gazowej będziesz potrzebować większej miski - takiej aby cała kratka się w niej swobodnie mieściła. Następnie obficie posyp żeliwny ruszt sodą oczyszczoną, a następnie zalej go taką ilością wrzątku, aby go całkowicie zakryć. Tę czynność najlepiej wykonać w dużej misce lub w wannie. Namaczamy kratki przez około 3 godziny. Po tym czasie można je przetrzeć gąbką i przepłukać sporą ilością ciepłej wody. Soda oczyszczona w połączeniu z gorącą wodą znakomicie usuwa zaschnięty tłuszcz i przypalone resztki jedzenia, które od dawna zalegają na żeliwnych kratkach. Co więcej, soda jest bezpiecznym środkiem czyszczącym, który na pewno nie uszkodzi kuchennego rusztu.

Czyszczenie kuchenki gazowej domowym sposobem

Podczas czyszczenia kuchenki gazowej pamiętaj, by umyć wszystkie zakamarki. Na początku zdejmij wszystkie palniki. Emaliowaną lub szklaną powierzchnię kuchenki domyjesz płynem do naczyń, lub wodą z sokiem z cytryny. Mieszanka ta rewelacyjnie rozpuści wszelkiego rodzaju zabrudzenia. Palniki gazowe z łatwością wyczyścisz, namaczając je w roztworze octu i ciepłej wody.