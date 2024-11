Posyp brudny ruszt z kuchenki i zalej wrzątkiem. Przypalony brud i tłuszcz znikną bez szorowania. Czyszczenie rusztu kuchenki gazowej

Przyklej to do podeszwy butów zimowych, a przestaniesz się ślizgać po śniegu. Będziesz twardo stąpać po ziemi. Sposób na ślizgające się buty

Posyp brudny ruszt z kuchenki i zalej wrzątkiem. Przypalony tłuszcz zniknie bez szorowania

Jednym z etapów mycia kuchenki gazowej jest czyszczenie jej żeliwnego rusztu. Niestety wiele z nas nie robi tego zbyt często i efekt jest taki, że oblepione przypalonym tłuszczem kratki wyglądają po prostu niechlujnie. Wówczas szukamy szybkiego i skutecznego sposobu na wyczyszczenie żeliwnego rusztu i niestety najczęściej kończymy z silną chemią lub pracochłonnym szorowaniem kratek. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że te czynności są zupełnie zbędne, a ruszt kuchenki gazowej, nawet taki mocno zabrudzony, można wyczyścić domowym sposobem. Jak to zrobić? Otóż wystarczy obficie posypać żeliwny ruszt sodą oczyszczoną, a następnie zalać go taką ilością wrzątku, aby go całkowicie zakryć. Tę czynność najlepiej wykonać w dużej misce lub w wannie. Namaczamy kratki przez około 3 godziny. Po tym czasie można je przetrzeć gąbką i przepłukać sporą ilością ciepłej wody. Soda oczyszczona w połączeniu z gorącą wodą znakomicie usuwa zaschnięty tłuszcz i przypalone resztki jedzenia, które od dawna zalegają na żeliwnych kratkach. Co więcej, soda jest bezpiecznym środkiem czyszczącym, który na pewno nie uszkodzi kuchennego rusztu.

Domowy sposób na czyszczenie rusztu żeliwnego z kuchenki

W czyszczeniu rusztu kuchenki gazowej niezastąpiony jest również ocet. Jak go stosować? Nasącz octem papierowe ręczniki i obłóż ruszt. Pozostaw całość na dwie godziny i delikatnie zdejmij ręczniki papierowe. Następnie cały ruszt kuchenki gazowej delikatnie umyj płynem do naczyń i wysusz.

Czyszczenie kuchenki gazowej krok po kroku

Podczas czyszczenia kuchenki gazowej pamiętaj, by umyć wszystkie zakamarki. Na początku zdejmij wszystkie palniki. Emaliowaną lub szklaną powierzchnię kuchenki domyjesz płynem do naczyń, lub wodą z sokiem z cytryny. Mieszanka ta rewelacyjnie rozpuści wszelkiego rodzaju zabrudzenia. Palniki gazowe z łatwością wyczyścisz, namaczając je w roztworze octu i ciepłej wody.