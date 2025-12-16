Ciało lekarki zakopane obok domu, jedna osoba zatrzymana. Zbrodnia pod Węgrowem

Wstrząsające odkrycie pod Węgrowem - ciało 54-letniej kobiety odnaleziono obok domu po zgłoszeniu jej zaginięcia.

Ofiara, obywatelka Ukrainy, miała obrażenia głowy, a jej ciało było częściowo przysypane ziemią.

Zatrzymano byłego partnera kobiety.

54-latka nie dotarła do pracy

Do zdarzenia doszło w niewielkiej miejscowości Turna, na terenie powiatu węgrowskiego. Sprawa ujrzała światło dzienne w miniony poniedziałek, kiedy to współpracowniczka 54-letniej lekarki, zaniepokojona jej nieobecnością w pracy, postanowiła sprawdzić, co dzieje się w jej domu, informuje portal Miejski Reporter. Kobieta, nie mogąc skontaktować się z koleżanką, udała się na jej prywatną posesję. Kiedy tam dotarła i zajrzała przez okno do środka, a nie dostrzegła śladu życia, natychmiast powiadomiła służby. Zgłoszenie o zaginięciu uruchomiło lawinę wydarzeń, która doprowadziła do odkrycia makabrycznej zbrodni.

Zatłukł młotkiem i zakopał Monikę Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ciało przykryte ziemią

Funkcjonariusze policji, po przyjęciu zawiadomienia, bezzwłocznie rozpoczęli poszukiwania. Scena, którą zastali, wskazywała na brutalny i celowy akt przemocy. Na terenie posesji ujawniono ciało 54-letniej kobiety. Jak ustalono, była to zaginiona, obywatelka Ukrainy. Ofiara miała widoczne obrażenia w okolicy głowy, co od razu wzbudziło podejrzenia co do przyczyn jej śmierci. Co więcej, jej ciało było częściowo przysypane ziemią, co sugeruje próbę zatarcia śladów i ukrycia zbrodni.

Zatrzymano byłego partnera

W toku intensywnych działań śledczych, jeszcze tego samego dnia, udało się zatrzymać osobę, która może mieć bezpośredni związek z tą przerażającą zbrodnią. Jak przekazał Miejskiemu Reporterowi Rafał Jeżak z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, do sprawy zatrzymano 45-letniego mężczyznę, również Ukraińca. Choć policja oficjalnie potwierdziła jedynie zatrzymanie osoby mogącej mieć związek ze sprawą oraz prowadzenie czynności wyjaśniających pod nadzorem prokuratury, to nieoficjalne doniesienia medialne wskazują na przełom. Według tych informacji, zatrzymany mężczyzna ma być byłym partnerem zamordowanej lekarki i co najbardziej wstrząsające, miał przyznać się do dokonania zabójstwa.