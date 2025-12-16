Wjechała prosto pod pociąg WKD. Kierująca oplem cudem uniknęła śmierci na torach

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-12-16 9:12

Chwile grozy w Regułach pod Pruszkowem! Kierująca oplem wjechała wprost pod nadjeżdżający pociąg WKD. Na szczęście tym razem obyło się bez ofiar, ale policja bije na alarm: sekunda nieuwagi na przejeździe kolejowym może kosztować życie.

Utrudnienia w Pruszkowie w związku z pracami WKD 22.10.2025

i

Autor: Kuba Krzyżak / Radio Eska
Super Express Google News
  • W Regułach pod Pruszkowem doszło do groźnego zdarzenia na przejeździe kolejowym.
  • Osobówka zderzyła się z pociągiem WKD.
  • Kierująca oplem nie ustąpiła pierwszeństwa pociągowi.
  • Policja alarmuje, że to kolejny incydent na torach. Służby apelują o rozsądek.

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło we wtorkowy poranek (16 grudnia). Jak informuje pruszkowska policja, wszystko wydarzyło się tuż przed godziną siódmą.

Szczegóły kolizji z pociągiem WKD

O godzinie 6:57 doszło do kolizji. Kierująca pojazdem marki opel nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu pociągowi WKD. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Zarówno maszynista, jak i kierująca byli trzeźwi i posiadali wymagane uprawnienia. Doszło do powierzchownych uszkodzeń czoła pociągu oraz powłoki lakierniczej w samochodzie. Ruch pociągów WKD został przywrócony o godzinie 7:20 − przekazała w rozmowie z „Super Expressem” Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie, podkom. Monika Orlik.

Utrudnienia w ruchu po zdarzeniu

Zdarzenie sparaliżowało poranny ruch. Warszawski Transport Publiczny natychmiast poinformował pasażerów: − Utrudnienia w kursowaniu linii WKD. Z powodu zdarzenia drogowego na przejeździe kolejowym w Regułach występują utrudnienia w kursowaniu WKD. Za utrudnienia przepraszamy.

Choć tym razem skończyło się tylko na strachu i zarysowanym lakierze, policja nie ma wątpliwości − mogło dojść do tragedii. Mazowieccy funkcjonariusze przypominają, że pociąg to potężna maszyna, która nie zatrzymuje się w miejscu.

Tragiczne statystyki i apel policji o ostrożność

A statystyki mrożą krew w żyłach. W 2024 roku na przejazdach kolejowo-drogowych doszło do 177 zdarzeń. Ciężko rannych zostało 15 osób, a aż 43 zginęły. Policja podkreśla, że lekceważenie znaku STOP, czerwonego światła czy próby przejazdu pod zamykającymi się rogatkami to najczęstsze grzechy kierowców, pieszych i rowerzystów.

Funkcjonariusze apelują o rozsądek i przypominają: gdy utkniesz między zaporami, wyłam szlaban i uciekaj. − Życie mamy tylko jedno. Dbajmy o nie, zachowując ostrożność i zdrowy rozsądek! − mówią.

Sonda
Jeździsz pociągami WKD?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

REGUŁY
PRZEJAZD KOLEJOWY