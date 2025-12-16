Wjechała prosto pod pociąg WKD. Kierująca oplem cudem uniknęła śmierci na torach

W Regułach pod Pruszkowem doszło do groźnego zdarzenia na przejeździe kolejowym.

Osobówka zderzyła się z pociągiem WKD.

Kierująca oplem nie ustąpiła pierwszeństwa pociągowi.

Policja alarmuje, że to kolejny incydent na torach. Służby apelują o rozsądek.

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło we wtorkowy poranek (16 grudnia). Jak informuje pruszkowska policja, wszystko wydarzyło się tuż przed godziną siódmą.

Szczegóły kolizji z pociągiem WKD

− O godzinie 6:57 doszło do kolizji. Kierująca pojazdem marki opel nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu pociągowi WKD. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Zarówno maszynista, jak i kierująca byli trzeźwi i posiadali wymagane uprawnienia. Doszło do powierzchownych uszkodzeń czoła pociągu oraz powłoki lakierniczej w samochodzie. Ruch pociągów WKD został przywrócony o godzinie 7:20 − przekazała w rozmowie z „Super Expressem” Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie, podkom. Monika Orlik.

Utrudnienia w ruchu po zdarzeniu

Zdarzenie sparaliżowało poranny ruch. Warszawski Transport Publiczny natychmiast poinformował pasażerów: − Utrudnienia w kursowaniu linii WKD. Z powodu zdarzenia drogowego na przejeździe kolejowym w Regułach występują utrudnienia w kursowaniu WKD. Za utrudnienia przepraszamy.

Choć tym razem skończyło się tylko na strachu i zarysowanym lakierze, policja nie ma wątpliwości − mogło dojść do tragedii. Mazowieccy funkcjonariusze przypominają, że pociąg to potężna maszyna, która nie zatrzymuje się w miejscu.

Tragiczne statystyki i apel policji o ostrożność

A statystyki mrożą krew w żyłach. W 2024 roku na przejazdach kolejowo-drogowych doszło do 177 zdarzeń. Ciężko rannych zostało 15 osób, a aż 43 zginęły. Policja podkreśla, że lekceważenie znaku STOP, czerwonego światła czy próby przejazdu pod zamykającymi się rogatkami to najczęstsze grzechy kierowców, pieszych i rowerzystów.

Funkcjonariusze apelują o rozsądek i przypominają: gdy utkniesz między zaporami, wyłam szlaban i uciekaj. − Życie mamy tylko jedno. Dbajmy o nie, zachowując ostrożność i zdrowy rozsądek! − mówią.