Uzbrojony gang miał sterroryzować dewelopera. W grze działka za 12 milionów

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-12-16 8:18

CBŚP zatrzymało pięciu mężczyzn podejrzanych o usiłowanie wymuszenia rozbójniczego na przedsiębiorcy z branży deweloperskiej. Gangsterzy, wśród których są obywatele Polski, Rosji, Mołdawii, i Ukrainy, próbowali zmusić pokrzywdzonego do przepisania na nich nieruchomości wartej 12 milionów złotych. Funkcjonariusze znaleźli u nich siedem sztuk broni.

Super Express Google News
  • CBŚP zatrzymało pięciu mężczyzn w związku z próbą wymuszenia rozbójniczego na deweloperze.
  • Podejrzani, obywatele kilku krajów, usiłowali przejąć nieruchomość wartą 12 milionów złotych.
  • Podczas zatrzymań zabezpieczono broń, a sąd aresztował wszystkich podejrzanych.

Międzynarodowy gang chciał przejąć miliony

Jak wynika z ustaleń śledczych, prowadzonych pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, działania CBŚP doprowadziły do rozbicia grupy przestępczej, która miała na celowniku zamożnego dewelopera. Podejrzani, w wieku od 33 do 70 lat, to obywatele Polski, Rosji, Mołdawii i Ukrainy. Ich plan był prosty, ale bezwzględny: poprzez groźby i presję zmusić pokrzywdzonego do zrzeczenia się praw do niezwykle wartościowej działki budowlanej, której rynkowa wartość sięga aż 12 milionów złotych!

CBŚP rozbiło niebezpieczny gang z Piaseczna. 13 osób zatrzymanych

Polecany artykuł:

Gigantyczny cios w mafię tytoniową! CBŚP przejęło blisko 63 tony nielegalnego t…

Siedem sztuk broni w rękach gangsterów

Funkcjonariusze CBŚP wpadli do mieszkań bandziorów uzbrojeni po zęby. Spodziewali się najgorszego - i słusznie. Podczas przeszukań lokali ujawnili aż siedem jednostek broni. Wszystkie odnalezione przedmioty zostały zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi procedurami, a następnie przekazane do szczegółowych badań balistycznych. Śledczy będą teraz wyjaśniać okoliczności, w jakich zatrzymani weszli w posiadanie broni, a także sprawdzać, czy nie została wykorzystana do innych przestępstw. Zabezpieczono też naboje oraz ręczny miotacz gazu pieprzowego.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie prokurator nadzorujący postępowanie przedstawił im zarzuty usiłowania dokonania wymuszenia rozbójniczego. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec wszystkich zatrzymanych areszt tymczasowy.

Polecany artykuł:

Stłuczki-ustawki z kaskaderami. CBŚP rozbiło gang z Pruszkowa! Wyłudzili milion…
Międzynarodowy gang terroryzował dewelopera
6 zdjęć
Sonda
Czy byliście kiedyś świadkami przestępstwa? Co wtedy zrobiliście?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GANG
CBŚP
DEWELOPER