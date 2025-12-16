Uzbrojony gang miał sterroryzować dewelopera. W grze działka za 12 milionów

CBŚP zatrzymało pięciu mężczyzn w związku z próbą wymuszenia rozbójniczego na deweloperze.

Podejrzani, obywatele kilku krajów, usiłowali przejąć nieruchomość wartą 12 milionów złotych.

Podczas zatrzymań zabezpieczono broń, a sąd aresztował wszystkich podejrzanych.

Międzynarodowy gang chciał przejąć miliony

Jak wynika z ustaleń śledczych, prowadzonych pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, działania CBŚP doprowadziły do rozbicia grupy przestępczej, która miała na celowniku zamożnego dewelopera. Podejrzani, w wieku od 33 do 70 lat, to obywatele Polski, Rosji, Mołdawii i Ukrainy. Ich plan był prosty, ale bezwzględny: poprzez groźby i presję zmusić pokrzywdzonego do zrzeczenia się praw do niezwykle wartościowej działki budowlanej, której rynkowa wartość sięga aż 12 milionów złotych!

Siedem sztuk broni w rękach gangsterów

Funkcjonariusze CBŚP wpadli do mieszkań bandziorów uzbrojeni po zęby. Spodziewali się najgorszego - i słusznie. Podczas przeszukań lokali ujawnili aż siedem jednostek broni. Wszystkie odnalezione przedmioty zostały zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi procedurami, a następnie przekazane do szczegółowych badań balistycznych. Śledczy będą teraz wyjaśniać okoliczności, w jakich zatrzymani weszli w posiadanie broni, a także sprawdzać, czy nie została wykorzystana do innych przestępstw. Zabezpieczono też naboje oraz ręczny miotacz gazu pieprzowego.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie prokurator nadzorujący postępowanie przedstawił im zarzuty usiłowania dokonania wymuszenia rozbójniczego. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec wszystkich zatrzymanych areszt tymczasowy.