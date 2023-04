Kiedy i jak przycinać lawendę? Zrób to w ten sposób, a będzie kwitła jak w Prowansji

Tego nie wkładaj do koszyczka ze święconką na Wielkanoc. Przysporzysz sobie problemów i ściągniesz pecha. Czego nie wkładać do wielkanocnego koszyczka?

Przycinanie lawendy po zimie to obowiązkowy zabieg pielęgnacji tej pięknej rośliny. Lawenda wąskolistna nie jest wymagająca w uprawie i znakomicie udaje się w naszym klimacie jednak trzeba o nią odpowiednio zadbać. Przycinanie i odpowiednia gleba są kluczem do sukcesu. Dzięki nim lawenda kwitnie jak szalona.

Kiedy i jak przycinać lawendę? Po zimie to niezbędny zabieg

Lawenda ma kilka ozdobnych gatunków. Najbardziej znana jest lawenda wąskolistna, która doskonale sprawdzi się na balkonie lub w ogrodzie, szczególnie kiedy lubimy odpoczywać tam w letnie słoneczne dni. Ta roślina charakteryzuje się wąskimi srebrzystymi listkami i fioletowymi kwiatami. Ze względu na swoją odporność na mróz, doskonale udaje się w naszym klimacie. Nie tylko ładnie wygląda, ale cudownie pachnie w dodatku nęci motyle, odstrasza komary, relaksuje i łagodzi migreny. Jeśli postawimy klika donic na balkonie lub posadzimy w ogrodzie, stworzymy sobie namiastkę Prowansji, która słynie z lawendowych pól. Lawenda nie jest wymagającą rośliną w uprawie, trzeba jednak pamiętać o przycięciu przekwitłych łodyg. Samo przycinanie ma także duży wpływ na kształt rośliny oraz jej kwitnienie. Pierwszy taki zabieg wykonuje się, gdy roślina jest mała i nierozgałęziona. Wtedy ścina się nawet połowę. Dzięki temu roślina wypuści dużo nowych pędów u podstawy, tworząc gęstą koronę. Następne cięcie przeprowadza się w kwietniu. Przycina się chore, złamane lub uszkodzone gałązki. Skraca się także młode wybujałe pędy, by uzyskać pożądany kształt. Ważne aby pamiętać, że przycięcie starszych gałązek zbyt blisko ziemi może spowodować, że kwiat nie wypuści już nowych pędów. Kolejne cięcie przeprowadzamy systematycznie po kwitnieniu poszczególnych kwiatostanów wycinając je wraz z kilkucentymetrowym fragmentem pędu. Jeśli uprawiamy lawendę w doniczce, zimą ustawiamy ją pod daszkiem, by ziemia nie namakała od deszczu lub śniegu.

Jaka ziemia i stanowisko są najlepsze dla lawendy?

Lawenda dobrze rośnie w żyznej ale przepuszczalnej glebie. Najlepsza będzie zasadowa ziemia o pH od 6,5 do 7,0. Zbyt kwaśne podłoże trzeba zwapnować kredą lub dolomitem. W sklepach ogrodniczych można już kupić specjalna ziemię do uprawy lawendy. Ważne także, by zapewnić jej odpowiedni drenaż, to w przypadku jeśli gleba w naszym ogrodzie nie jest wystarczająco przepuszczalna. Jeśli chcemy cieszyć się pięknymi fioletowymi kwiatami lawendy na długo, dobór odpowiedniego podłoża jest tak samo ważny, jak miejsce w którym posadzimy roślinę Lawenda uwielbia ciepło. Dlatego niezależnie czy sadzimy kwiaty w ogrodzie, czy w doniczkach na balkonie powinniśmy zapewnić sadzonkom takie miejsce, w którym nie będzie brakowało słońca. Jeśli posadzimy lawendę na zacienionym stanowisku musimy liczyć się z tym, że kwitnienie będzie mało obfite, a kolor kwiatów mało intensywny. Trzeba też pamiętać, że lawenda nie lubi podmokłego gruntu. Lepiej sadzić kwiaty tam, gdzie jest bardzo sucho niż zbyt mokro. Jednak najlepsza będzie stała wilgotność podłoża. Lawendę sadzi się co 30-40 cm.

Lawenda. Podlewanie rośliny w ogrodzie i w doniczce

Jak pisaliśmy wyżej lawenda należy do roślin, które nie wymagają zbyt dużej uwagi ogrodnika. Bez względu na to, czy uprawiasz lawendę w ogrodzie czy w donicach nie przesadzaj z podlewaniem. Zbyt duża wilgotność ziemi może jej zaszkodzić. Lawenda o wiele lepiej zniesie susze niż przelanie. Choć dobrze jest nie dopuszczać także do przesuszenia korzeni. Stała, lekka wilgotność podłoża będzie optymalna. W przypadku lawendy w donicach trzeba zadbać o drenaż. Woda powinna mieć ujście. Umiarkowane podlewanie dwa razy w tygodniu powinno wystarczyć.

