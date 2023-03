Kiedy sadzić bratki do ziemi? Ogrodnicy podają ważne terminy i zasady, dzięki którym wiosenne kwiaty będą długo kwitły

Te kwiaty balkonowe to hit. Obficie kwitną aż do jesieni i są odporne na deszcz

Kiedy sadzić bratki do gruntu, a kiedy na balkonie? Ile stopni mrozu wytrzymują bratki i co zrobić, by długo kwitły? Każdego roku ogrodnicy są zasypywani takimi pytaniami od amatorów tych pięknych kwiatów. Nic dziwnego, bo każdy kto decyduje się upiększyć swój ogród, taras lub balkon roślinami chciałby zrobić to jak najlepiej. A to kiedy sadzić bratki do gruntu w dużej mierze zależy od odmiany kwiatów.

Kiedy sadzić bratki do ziemi? Terminy sadzenia w gruncie i na balkonie

Teoretycznie, podczas ciepłej zimy gotowe sadzonki bratków można sadzić w ogrodzie bezpośrednio do gruntu nawet z końcem lutego. Jednak ogrodnicy zaznaczają, że ta zasada dotyczy tylko niektórych odmian odpornych na mróz. Podobnie sprawa wygląda z donicami na balkonie lub tarasie. Jednak lepiej trochę poczekać i posadzić bratki, kiedy w nocy występują jedynie lekkie przymrozki. Bezpieczniej będzie zrobić to dopiero w połowie marca.

Ile stopni mrozu wytrzymują bratki? Odmiany bratków, które wytrzymają na mrozie

Bratki są wyjątkowo odporne na mróz. Należą do grupy wiosennych kwiatów, które z gotowych sadzonek, sadzimy w ogrodach lub na balkonach jako pierwsze. Niektóre odmiany znoszą temperatury nawet do – 5 stopni C. Odmiany, po które warto sięgnąć to: królowa niebios o jasnoniebieskim kolorze, cytrynek czy śnieżka. Pięknie prezentują się też bratki wielokwiatowe z odpornej na mróz odmiany viola wittrockiana. Do wyboru jest mnóstwo wariantów kolorystycznych i kształtów.

Złota rada ogrodników. Chcesz, żeby bratki długo kwitły? To musisz zrobić po zakupie sadzonek

Jednym z powodów, przez który bratki szybko więdną jest brak hartowania sadzonek. Jeśli kupujemy je wczesną wiosną zazwyczaj są przechowywane w ocieplanych halach. Dlatego nie są przyzwyczajone do niskich temperatur, które panują wiosną. Jeśli chcemy, by kwiaty cieszyły nasze oczy na dłużej warto zastosować podstawową zasadę i zahartować rośliny. Przez dwa - trzy dni, zanim przesadzisz bratki do większych doniczek lub do ogrodu, wystawiaj kwiaty na zewnątrz, na kilkanaście minut kilka razy dziennie. Zadbaj o to, by miejsce było osłonięte od wiatru. Dopiero po tym czasie przesadź sadzonki w gruncie lub do większych doniczek i ustaw w docelowym miejscu.

Jak sadzić bratki? Takie stanowisko lubią fiołki ogrodowe

Fiołki ogrodowe czyli popularne bratki lepiej rosną w przepuszczalnej i żyznej glebie o lekko kwaśnym odczynie (5,2 - 5,8 pH), dlatego dobrze jest trochę zakwasić ziemię np. przy użyciu torfu. Kwiaty lubią, gdy podłoże jest lekko wilgotne, ale nie mokre. Ważne jest stałe, równomierne podlewanie bratków. Najlepiej robić to codziennie rano lub wieczorem, nigdy w ciągu dnia. Jeśli zapomnimy o tym, a ziemia się przesuszy, trudno będzie uratować roślinę. Bratki są wrażliwe na choroby, dlatego trzeba uważać, by nie podlewać liści i kwiatów. Ważne jest też także miejsce, w którym posadzimy rośliny. W ogrodzie poradzą sobie zarówno w pełnym słońcu oraz lekko zacienionym miejscu. Na tarasie czy balkonie najdłużej będziemy cieszyć się kwiatami jeśli wybierzemy odrobinę zacienione stanowisko.

