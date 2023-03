Rośliny na balkon. Kwiaty na wiosnę i lato, które sprawią, że taras zamieni się w magiczną przestrzeń pełną barw i zapachów

Dzień Świętego Patryka 2023 już dziś. Na czym polega, jakie są symbole, co się wtedy pije i jak się obchodzi to święto w Irlandii, w Polsce i w USA?

Balkon i kwiaty w skrzynkach lub doniczkach, to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich, którzy uwielbiają spędzać każdą wolną chwilę w otoczeniu natury. Nie zawsze możemy sobie pozwolić wyjazd za miasto o dłuższym urlopie np. w Prowansji nie wspominając. Ale ten klimat możemy przenieść w swoje najbliższe otoczenie właśnie za sprawą roślin. Odpowiednio zaaranżowany balkon sprawi, że o wiele przyjemniej będzie odpoczywać. A poranna kawa, czy wieczór z książką wśród aromatów lawendy lub goździków sprawi, że poczujemy się, jak na wakacjach. Jakie kwiaty na balkon wybrać, by urządzić piękną przestrzeń, a przy okazji cieszyć zmysły?

Rośliny na balkon na wiosnę. Jakie kwiaty są długo kwitnące?

Jakie kwiaty na balkon w marcu? Przed wszystkim takie, które dobrze zniosą przymrozki. W marcu i kwietniu pogoda jest niestabilna, a temperatury niezbyt wysokie. Wśród wiosennych kwiatów na balkon, które można sadzić w marcu są m.in. bratki. Te piękne kolorowe kwiaty są odporne na niską temperaturę. Wytrzymają nawet przymrozki. Bratki urzekają feerią barw swoich kwiatów, długo kwitną i zachwycają aksamitną poświatą płatków. Na wiosennym balkonie świetnie sprawdzą się także stokrotki. Można je zasadzić w skrzynce, a ich białe i różowe kwiaty będą zdobiły nasz taras. Doskonałe wiosenne kwiaty na balkon to także pierwiosnki. Wiele odmian znacznie lepiej przyjmie się na balkonie niż na kuchennym parapecie. Warto zaopatrzyć się w sadzonki pierwiosnka bezłodygowego, ząbkowanego oraz wyniosłego. Wiosną są dostępne w przeróżnych kolorach. Jednak nie wszystkie pierwiosnki sprawdzą się jako kwiaty na balkon marcu. Pierwiosnek kubkowaty źle znosi niską temperaturą. Inne kwiaty, które ozdobią balkon wiosną to jaskry azjatyckie. Warto pomyśleć także o roślinach cebulowych. Do stworzenia wiosennej kompozycji na balkonie doskonale nadają się cebulki tulipanów, krokusów, narcyzów czy hiacyntów. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli kupimy doniczki z wykiełkowanymi kwiatami, warto je dobrze zabezpieczyć przed niską temperaturą zanim wystawimy na balkon w marcu. Można np. okryć donice słomą i włożyć do kolejnej większej. W ten sposób uzyskamy dodatkowy efekt dekoracyjny.

Kwiaty na balkon, które kwitną całe lato

W czerwcu często uzupełniamy nasze ogrody, balkony i parapety w rośliny, które będą kwitły przez całe lato. Wybierając kwiaty zwracamy uwagę na łatwą pielęgnację, wygląd ale i trwałość. Jeśli chcemy posadzić je w czerwcu i cieszyć się kwiatami o obłędnym zapachu aż do jesieni, warto postawić na gotowe sadzonki. Wśród roślin, które kwitną w trakcie wakacji znajdziemy zarówno krzewy, byliny jak i drzewa. Jedną z niezawodnych roślin, które sprawdzą się zarówno na balkonie jak i w ogrodzie są goździki. Wspaniale pachną, mają mnóstwo odmian i kolorów, a odpowiednio pielęgnowane kwitną nawet do później jesieni. Hortensja to kolejny z kwiatów, który kwitnie przez całe lato. Jeśli myślimy o udekorowaniu balkonu lub ogrodu mniejszym lub większym krzewem, możemy kupić wybrany kolor w sklepie ogrodniczym a nawet markecie i posadzić w czerwcu, w ogrodzie lub ustawić doniczkę na balkonie. Hortensje kwitną niezwykle okazale i przyciągają wzrok z daleka. Co ciekawe, niezależnie od początkowego koloru kwiatów, jesienią wszystkie przyjmują bordową barwę. Ważne by pamiętać, że hortensje dobrze rosną w miejscach wilgotnych i cienistych. Jakie jeszcze kwiaty warto mieć na balkonie? W galerii poniżej znajdziesz 10 zachwycających roślin, które obłędnie wyglądają i cudownie pachną.

