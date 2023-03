Promocja na meble ogrodowe w Jysk. Atrakcyjne ceny także w Action i OBI. Kupisz piękne i modne zestawy na balkon, taras i do ogrodu jeszcze zanim zacznie się sezon

Dzień Świętego Patryka 2023 już dziś. Na czym polega, jakie są symbole, co się wtedy pije i jak się obchodzi to święto w Irlandii, w Polsce i w USA?

Jysk, jak co rok, ma w ofercie ciekawe zestawy mebli ogrodowych zaczynając od niewielkich, z dwoma krzesełkami i małym stolikiem, po ogromne stoły, przy których może usiąść cała rodzina. Wybierać można także w materiałach i formach. U progu sezonu, jeszcze nie wszystkie sklepy kuszą promocjami. Niektóre sklepy dopiero wprowadzają meble ogrodowe do oferty, ale to co już teraz jest dostępne wystarczy, by urządzić przestrzeń do odpoczynku w ogrodzie, na tarasie lub balonie.

Zestawy mebli ogrodowych. Ogród, taras, balkon. Jakie wybrać?

Urządzenie kącika do odpoczynku w ogrodzie na działce, tarasie czy na balkonie sprawi, że przebywanie na świeżym powietrzu w ciepły wiosenny lub letni dzień będzie o wiele przyjemniejsze. Przy kupowaniu mebli ogrodowych musimy wziąć przede wszystkim pod uwagę przestrzeń jaką mamy do zaaranżowania. Duże meble zagracą balkon, z kolei malutkie krzesełka i stolik mogą zgubić się na dużym tarasie czy w ogrodzie. Ważny jest także cel. Zastanów się, do czego potrzebne są ci meble. Czy będziesz sam/sama wieczorami czytać książkę, czy spotykać się ze znajomymi na kolacji. Dla jednej osoby nie ma sensu kupować ogromnego zestawu, który służy do biesiadowania w większym gronie. Może wystarczy leżak i stolik? Dla większej grupy przydadzą się za to dodatkowe składane krzesła. A może chodzi jedynie o relaks? Wtedy wybierz kanapę lub leżak. Zwróć także uwagę na materiał, z którego mają być wykonane meble. Jeśli nie chcesz poświęcać zbyt dużo czasu na konserwacje wybierz aluminium, artwood lub technorattan. Nie będziesz się przejmować warunkami atmosferycznymi. Takie meble mogą pozostać na zewnątrz przez cały rok. Do czyszczenia wystarczy woda z płynem do naczyń. Drewniane, choć piękne, to są zdecydowanie bardziej wymagające. Trzeba je odpowiednio zakonserwować. Są też znacznie droższe. Plastikowe są najtańsze, lekkie i łatwe w konserwacji. Nie wolno także zapominać o stylu jaki chcemy stworzyć w aranżowanej przestrzeni. Ogród boho, rustykalny a może nowoczesny? Wybierać można do woli. Tutaj organiczna nas jedynie zasobność portfela, dlatego warto sprawdzić promocje i porównać oferty.

Meble ogrodowe Jysk. Promocje na zestawy mebli do ogrodu na balkon i na taras

Jeszcze przed startem sezonu wiosennego Jysk kusi klientów promocjami na meble ogrodowe. W swojej ofercie ma dziesiątki propozycji. Znajdziemy zarówno zestawy z dwoma krzesełkami jak i dla większej liczby osób. Aktualnie najtańszy zestaw to JERSORE – prosty, czarny aluminiowy ze wstawkami syntetycznego drewna. Składa się ze stołu i dwóch krzeseł i kosztuje 730 zł. To cena bez promocji. Zniżki dotyczą znacznie droższych produktów. Jednym z nich jest piękny, stylowy zestaw RANGSTRUP. Prosty ale odrobinę zwariowany design łączy aluminium z drewnem i plastikiem. Cztery krzesła i okrągły stół są teraz przecenione o 24 procent. W promocji do 16 kwietnia można je kupić za 1800 zł. Poprzednia cena to 2395. Największa promocja obejmuje jednak zestaw DAGSVAD D190. tutaj rabat wynosi aż 37 procent. Meble z 3945 zł przeceniono na 2200 zł.

i Autor: materiały prasowe JYSK Zestaw RANGSTRUP Jysk

Meble ogrodowe. Zestaw z Action składa się z sofy, krzeseł i stolika

Action na razie wprowadził do oferty zestaw mebli ogrodowych, które sprawdza się na większej przestrzeni. Zestaw składa się z sofy, 2 krzeseł ogrodowych i stołu ze szklanym blatem. Metalowy szary lub czarny szkielet pozwala na przykrycie kolorową poduszką. Cena to 599 zł. W ofercie jest także zestaw ratanowy w cenie 889 zł, czy makramowy fotel wiszący, który sprawdzi się na tarasie w stylu boho. Cena fotela to tylko 109 zł.

i Autor: materiały prasowe Action Zestaw mebli ogordowych Action

Meble ogrodowe. Najtańszy zestaw z OBI

Również w ofercie OBI znajdziemy ofertę mebli ogrodowych. Najtańszy zestaw - Rio Patio grafitowy - składa się z dwóch niskich krzeseł z profilowanymi oparciami oraz niskiego stolika kawowego. Cena to 559 zł. Meble mają ciekawy design. Krzesła są wykonane jako jeden odlew i przypominają raczej fotele lub leżaki. „Produkt został wykonany z najwyższej jakości tworzywa, całkowicie odpornego na uszkodzenia oraz szkodliwe czynniki atmosferyczne. Nie wymaga specjalnych środków czyszczących - wystarczy miękka ściereczka z dodatkiem wody i detergentu. Jest bardzo prosty w montażu i demontażu”- czytamy w opisie sklepu.

i Autor: materiały prasowe OBI Zestaw mebli ogordowych OBI Rio Patio grafitowy

