Te bratki są odporne na mróz. Będą kwitły jak szalone i sprawią, że balkon i ogród zamienią się w kolorowy dywan

Jakie bratki sadzić wczesną wiosną, by cieszyć się kwiatami na długo? Kiedy można wsadzić bratki do gruntu i jak o nie dbać, aby wyglądały pięknie aż do lata? Jeśli już nie możesz doczekać się kolorów w swoim ogrodzie i/lub na balkonie, to mamy dobrą wiadomość. Niektóre odmiany bratków, w zależności od pogody, można posadzić już z końcem lutego.

Bratki odporne na mróz. Odmiany, które wczesną kwitną wiosną

Bratki są wyjątkowo odporne na mróz. Należą do grupy wiosennych kwiatów, które z gotowych sadzonek, sadzimy w ogrodach lub na balkonach jako pierwsze. Niektóre odmiany znoszą temperatury nawet do – 5 stopni C. Odmiany, po które warto sięgnąć to: królowa niebios o jasnoniebieskim kolorze, cytrynek czy śnieżka. Pięknie prezentują się też bratki wielokwiatowe z odpornej na mróz odmiany viola wittrockiana. Do wyboru jest mnóstwo wariantów kolorystycznych i kształtów.

Kiedy sadzimy bratki?

Jak pisaliśmy wyżej, jeśli chcemy cieszyć się bratkami wczesną wiosną możemy sięgnąć po gotowe sadzonki ze sklepów ogrodniczych i wsadzić je do ogrodu lub skrzynki balkonowej już z końcem lutego. Oczywiście pod warunkiem, że pozwoli na to pogoda. Odmiany odporne na mróz dobrze radzą sobie w temperaturze, która nie przekracza - 5 stopni C. Jednak lepiej trochę poczekać i posadzić bratki, kiedy w nocy występują jedynie lekkie przymrozki. Bezpieczniej będzie zrobić to w marcu.

Czy bratki są wieloletnie? Jakie są kolory bratków?

Fiołki ogrodowe czyli popularne bratki to niewątpliwie jedne z najbarwniejszych kwiatów, które wiosną pojawiają się w naszych ogrodach na balkonach i parapetach. Ten, dwuletni kwiat jest krzyżówką dziko rosnących fiołków: żółtego, trójbarwnego, rogatego i ałtajskiego. Obecnie istnieją tysiące odmian bratków, różniących się między sobą kolorem, pokrojem i kształtem płatków. Gama kolorystyczna jest ogromna. Właściwie brakuje jedynie jedynie zielonego koloru kwiatów. Na rynku dostępne są bratki jednobarwne, wielobarwne lub tez z płatkami z kontrastującymi plamkami, oczkami a nawet takimi, które przypominają twarze. Dostępne są też odmiany z cieniowanymi płatkami oraz ząbkowanym brzegiem.

Jak pielęgnować bratki, by długo kwitły?

Sadzonki kwiatów pojawiają się na rynku już wczesną wiosną, jednak posadzone w doniczkach szybko więdną. Co zrobić, by cieszyły nasze oczy na dłużej? Żeby bratki kwitły jak szalone, trzeba pamiętać o odpowiednim podlewaniu oraz miejscu, w którym ustawimy doniczki. Kwiaty lepiej rosną, gdy podłoże jest lekko wilgotne, ale nie mokre. Dlatego ważne jest stałe, równomierne podlewanie bratków. Najlepiej robić to codziennie rano lub wieczorem, nigdy w ciągu dnia. Jeśli zapomnimy o tym, a ziemia się przesuszy, trudno będzie uratować roślinę. Bratki są wrażliwe na choroby, dlatego trzeba uważać, by nie podlewać liści i kwiatów. Ważne jest też także miejsce, w którym posadzimy rośliny. Najdłużej będziemy cieszyć się kwiatami jeśli ustawimy doniczki na wschodnim lub zachodnim balkonie. Lekko zacienione stanowisko będzie idealne.

ZOBACZ TEŻ: Kiedy wybudzamy pelargonie po zimie? Ogrodnicy radzą, jak przygotować kwiaty balkonowe, by kwitły całe lato

Quiz o wiosennych kwiatach. Zestaw arcytrudnych pytań, z którymi nie masz szans Pytanie 1 z 10 Na rozgrzewkę coś łatwego. Pora wrócić do szkoły. W popularnej piosence o witaniu wiosny, zanim chochoły spadły z róż, pierwszy obudził się? pierwiosnek dziki czosnek dzwoneczek Dalej