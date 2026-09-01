Polacy zabierają aplikację na urlop. Jak wyglądają nasze wakacyjne zamówienia?

Najlepiej widać to na wakacyjnej mapie zamówień. W lipcu i sierpniu zainteresowanie wyraźnie przesuwa się w stronę popularnych miejscowości wypoczynkowych, jednak skala tego zjawiska różni się w zależności od regionu.

Największe wakacyjne wzrosty nad Bałtykiem

Według estymacji obejmującej lipiec i sierpień najsilniejsze wzrosty liczby zamówień odnotowały miejscowości nadmorskie. W Postominie liczba zamówień wzrosła o 771 proc., w Łebie o 688 proc., a w Ustroniu Morskim o 587 proc. Na kolejnych miejscach znalazły się Rewal ze wzrostem o 286 proc., Mielno – o 225 proc. – oraz Władysławowo, gdzie zamówień było o 125 proc. więcej niż w maju i czerwcu.

Tak wysokie dynamiki w mniejszych miejscowościach częściowo wynikają z niższej aktywności poza sezonem. Wakacyjny efekt widać jednak również w większych i popularnych kurortach. W Ustce liczba zamówień wzrosła o 47 proc., a w Zakopanem o 39 proc. Wyraźne wzrosty zanotowały także Szklarska Poręba – o 81 proc. – oraz Karpacz – o 55 proc.

Do kurortów przyjeżdżają nowi użytkownicy aplikacji

Za rosnącą liczbą zamówień stoi przede wszystkim napływ osób spędzających urlop w danej miejscowości, a nie wyraźnie częstsze zamawianie przez jej stałych mieszkańców. W Łebie liczba aktywnych użytkowników wzrosła o 571 proc., natomiast w Ustroniu Morskim – o 491 proc. Jednocześnie średnia miesięczna liczba miejscowości, z których korzystał jeden użytkownik, utrzymała się na poziomie około 1,04-1,05. Oznacza to, że większość osób nadal zamawia w jednej lokalizacji, jednak grupa użytkowników zmieniających miejsce pobytu jest na tyle liczna, że w szczycie sezonu wyraźnie zwiększa popyt w kurortach.

Z danych wynika, że użytkownicy nie odkładają aplikacji na czas wyjazdu. Korzystają z niej podobnie jak na co dzień, tylko pod innym adresem. Dla restauracji i pozostałych punktów dostępnych na platformie w miejscowościach turystycznych oznacza to krótkie, ale bardzo intensywne okno popytu, napędzane przede wszystkim przez napływ nowych klientów – mówi Aleksander Rosa, rzecznik prasowy Pyszne.pl.

Pizza wygrywa w skali kraju, ale regiony mają własne smaki

Choć latem zmienia się miejsce składania zamówień, kulinarne wybory pozostają zbliżone do tych sprzed sezonu. Najpopularniejszą kategorią nadal jest pizza, która odpowiadała za 26,6 proc. wakacyjnych zamówień. Na kolejnych miejscach znalazły się kebab z udziałem 17,7 proc. oraz burgery – 14,1 proc. W maju i czerwcu te same kategorie odpowiadały odpowiednio za 27,1 proc., 17,1 proc. i 15 proc. zamówień.

Więcej różnic widać jednak na poziomie regionalnym. W województwie warmińsko-mazurskim podczas wakacji kebab nieznacznie wyprzedził pizzę, odpowiadając za 26,2 proc. zamówień wobec 25,8 proc. dla pizzy. Z kolei w województwach małopolskim, śląskim i dolnośląskim kuchnia lokalna znalazła się wśród pięciu najczęściej wybieranych kategorii, pokazując, że podczas pobytu w górach użytkownicy chętnie sięgają również po regionalne smaki.

Wakacje nie zmieniają pory zamawiania

Podobnie wygląda rytm korzystania z aplikacji. W lipcu i sierpniu 39,5 proc. zamówień składano między godziną 16:00 a 19:00. Przed wakacjami było to 39,4 proc. Niemal nie zmienił się również udział weekendów, na które zarówno przed sezonem, jak i w jego trakcie przypadało około 35 proc. wszystkich zamówień.

Wakacje zmieniają więc przede wszystkim geografię zamawiania. Użytkownicy korzystają z aplikacji w nowych miejscowościach, ale robią to w podobnych porach i sięgają po te same kategorie co na co dzień. Cyfrowe nawyki rzeczywiście podróżują razem z nimi – szczególnie w stronę wybrzeża i popularnych miejscowości górskich.

Metodologia

Analiza została przygotowana na podstawie zagregowanych i zanonimizowanych danych Pyszne.pl. Aktywność użytkowników w maju i czerwcu 2026 roku porównano z danymi dotyczącymi lipca i sierpnia 2026 roku. Dane opisują zachowania użytkowników Pyszne.pl i nie przedstawiają całego rynku dostaw w Polsce.