Wiceprezeska Bank of America zamordowana na Times Square. Niedawno świętowała rocznicę ślubu

Według "New York Post", Erin Piacenti mieszkała w Chester w stanie New Jersey. W nowojorskim oddziale Bank of America zajmowała stanowisko wiceprezeski w dziale Business Selection and Conflicts. Niedawno obchodziła drugą rocznicę ślubu.

Do tragedii doszło około godz. 16.30 w rejonie skrzyżowania 42. Ulicy i Siódmej Alei, nieopodal Times Square. Jak przekazała komisarz nowojorskiej policji Jessica Tisch, 32-latka została bez powodu ugodzona nożem w brzuch. Pomimo udzielonej pomocy nie udało się uratować jej życia.

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Napastniczka zaatakowała dwie osoby

Z ustaleń przytoczonych przez amerykański dziennik wynika, że 49-letnia napastniczka miała przy sobie dwa noże kuchenne. Najpierw zaatakowała 68-letniego mężczyznę, który wyszedł ze stacji metra przy West 41st Street. Senior został ranny w brzuch. Następnie 49-latka ruszyła w kierunku 42. Ulicy, gdzie śmiertelnie zraniła Erin Piacenti. Policjanci osaczyli podejrzaną. Kiedy kobieta miała ruszyć w ich stronę, funkcjonariusze otworzyli ogień. Napastniczka zginęła na miejscu.