Księżyc Żniwiarzy rozświetli nocne niebo. Kiedy najlepiej obserwować to zjawisko?

Księżyc Żniwiarzy to pełnia występująca najbliżej jesiennej równonocy. Przed laty dodatkowe światło ułatwiało rolnikom dłuższą pracę na polu po zmroku.

Tegorocznemu zjawisku będzie towarzyszyć widoczny gołym okiem Saturn, co stanowi dodatkową gratkę dla miłośników astronomii.

Kiedy dokładnie to zjawisko zagości na polskim niebie?

Jesienna aura z każdym dniem staje się coraz bardziej odczuwalna. Dni stają się krótsze, temperatura spada, a nieboskłon szykuje się na wrześniową pełnię. Nosi ona nazwę Księżyca Żniwiarzy. Ta specyficzna nazwa wywodzi się z dawnych tradycji rolniczych, gdy naturalne oświetlenie po zachodzie słońca było na wagę złota podczas jesiennych zbiorów.

Co oznacza termin Księżyc Żniwiarzy?

Mianem Księżyca Żniwiarzy określa się po prostu pełnię, która wypada w kalendarzu najbliżej momentu zrównania dnia z nocą w porze jesiennej. Nie jest to zatem odrębne zjawisko na niebie. Jednak w okresie równonocy wschody Księżyca na naszej szerokości geograficznej następują w bardzo krótkich odstępach czasu. Dzięki temu przez kilka kolejnych wieczorów tarcza wschodzi tuż po schowaniu się słońca za horyzont. W przeszłości rolnicy wykorzystywali ten fakt, aby maksymalnie wydłużyć czas pracy w polu.

Data i godzina obserwacji Księżyca Żniwiarzy w 2026 roku

W obecnym roku ten wyjątkowy moment został wyznaczony na 26 września, a jego maksimum w naszym kraju nastąpi o godzinie 18:49. Nie trzeba jednak ograniczać się wyłącznie do tego jednego wieczoru. Księżyc zaprezentuje się niezwykle okazale nad wschodnim horyzontem również w dniach bezpośrednio poprzedzających pełnię oraz zaraz po niej.

Saturn u boku Księżyca na nocnym niebie

Amerykańska agencja kosmiczna NASA podkreśla, że wrześniowemu widowisku będzie towarzyszyło jeszcze jedno zjawisko. W pobliżu jasnej tarczy Księżyca Żniwiarzy pojawi się Saturn, którego z powodzeniem dostrzeżemy bez użycia jakichkolwiek przyrządów optycznych. Sama obserwacja pełni jest niezwykle prosta, gdyż wystarczy znaleźć punkt z odsłoniętym widokiem na wschód i zaczekać na nadejście zmierzchu.

Aby nie stracić szansy na obejrzenie tego spektaklu, zarezerwuj sobie czas wieczorem 26 września. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych to kosmiczne spotkanie naszego naturalnego satelity z Saturnem, będzie niezwykłym doświadczeniem.

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Quiz. Przysłowia o jesieni. Sprawdź, czy znasz je wszystkie Pytanie 1 z 12 "Gdy zbyt ... jesień trzyma, nagle przyjdzie zima" Krótko Długo Mocno Następne pytanie