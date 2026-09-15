Funkcjonalność, która ma charakter. Różowa suszarka, niebieski airfryer czy zielony odkurzacz?

Odkurzanie w dobrym stylu

Shark PowerDetect Speed Luxe został stworzony dla osób, które nie chcą wybierać między skutecznością a estetyką. Jest dostępny aż w pięciu stonowanych wersjach kolorystycznych, dzięki czemu z łatwością dopasuje się do każdego wnętrza. A to dopiero początek jego zalet. Dzięki innowacyjnym technologiom ten bezprzewodowy odkurzacz ułatwia codzienne obowiązki. Cztery technologie PowerDetect automatycznie dostosowują sposób odkurzania, wyręczając użytkownika w wyborze odpowiedniego trybu. Z kolei technologie Anti-Hair Wrap i Clean & Empty ograniczają konieczność ręcznej obsługi urządzenia, a automatyczna stacja dokująca sprawia, że odkurzacz jest zawsze gotowy do użycia.

To rozwiązanie dla tych, którzy cenią porządek, ale nie chcą poświęcać czasu na ustawianie sprzętu i jego częste czyszczenie. Nowoczesny wygląd sprawia przy tym, że odkurzacz może spokojnie stać w widocznym miejscu.

Autor: Shark PowerDetect Speed Luxe/ Materiały prasowe

Air fryer który zdobi kuchnie

Kolejną kolorową perełką w portfolio SharkNinja jest flagowy AirFryer Ninja Crispi Pro. Szklana wersja urządzenia może stać się prawdziwą ozdobą kuchni i z pewnością nie umknie uwadze gości. Ten wyjątkowy sprzęt oferuje aż siedem trybów gotowania oraz dwa rozmiary szklanych pojemników, które są łatwe w przechowywaniu i można myć je w zmywarce. Personalizacja nie kończy się tu jednak na wyborze wielkości posiłku czy sposobu jego przygotowania. Ninja Crispi Pro jest dostępny w czterech modnych kolorach, więc możesz dopasować go do aranżacji kuchni albo celowo postawić na kontrast, by dodać przestrzeni energii. Szklane pojemniki pozwalają wygodnie obserwować przygotowywane danie, co przydaje się zwłaszcza podczas testowania nowych przepisów. To sprzęt, który łączy praktyczne gotowanie z designem, którego nie trzeba chować po każdym użyciu.

Autor: AirFryer Ninja Crispi Pro/ Materiały prasowe

Kolorowe ochłodzenie na lato

Shark ma też kolorową propozycję na cieplejsze, letnie dni. Wentylator osobisty Shark ChillPill to chłodzący system 3 w 1: łączy szybki wiatrak, spryskiwacz z ultradrobną mgiełką oraz płytkę Instant Chill, która na zawołanie staje się przyjemnie chłodna. Jego przenośna i funkcjonalna konstrukcja pozwala schować go do kieszeni lub przypiąć do paska torebki, dzięki czemu możesz poczuć ulgę praktycznie w każdym miejscu. Dostępny jest aż w

sześciu letnich kolorach, więc bez trudu zamienisz go w modny dodatek. Sprawdzi się podczas spaceru, podróży, festiwalu czy odpoczynku na plaży, gdy temperatura zaczyna dawać się we znaki.

Autor: Shark ChillPill/ Materiały prasowe

Stylizacja włosów w kolorze, który pasuje do ciebie

Shark Glam to propozycja dla osób, które chcą połączyć efektowny design z wygodną, codzienną stylizacją włosów. Multistyler dostępny jest w dwóch delikatnych wersjach kolorystycznych: pięknym dziewczęcym różu oraz eleganckim złocie, dlatego z łatwością dopasujesz go do własnego stylu lub wystroju toaletki. To jednak znacznie więcej niż atrakcyjny gadżet, jedno urządzenie pozwala suszyć, prostować, falować, kręcić i wygładzać włosy.

Najciekawszą funkcją multistylera jest technologia Coanda, która wykorzystuje strumień powietrza do automatycznego owijania pasm wokół końcówki, ułatwiając tworzenie loków i fal. Z kolei technologia Gloss Lock pomaga uzyskać gładkie, pełne blasku wykończenie fryzury, a regulacja temperatury pozwala lepiej dopasować stylizację do potrzeb włosów. Jeśli zależy Ci na szybkiej zmianie uczesania bez wypełniania łazienki kilkoma urządzeniami, Shark Glam może być bardzo praktycznym wyborem.