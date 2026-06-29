Wymieszaj w słoiku, włóż to i postaw na parapecie. Zapach do domu, który da uczucie chłodu i rześkości. Domownikom będzie się lepiej zasypiać. Perfumowanie pomieszczeń w upały

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-06-29 9:46

Zapachy i aromaterapia mogą okazać się pomocne w czasie upałów. Nie obniżą one temperatury w pomieszczeniach, ale mogą pozytywnie wpłynąć na nasze samopoczucie i ułatwić zasypanie. Przygotowaliśmy dla Ciebie przepis na naturalny dyfuzor zapachowy, który latem orzeźwia i daje poczucie świeżości. Postaw go na parapecie, a w całym pomieszczeniu zrobi się nieco przyjemniej.

Szklany dyfuzor zapachowy z drewnianymi patyczkami umieszczony na drewnianej komodzie. W tle widoczna zamazana zielona roślina doniczkowa oraz ściana z cieniami poziomych linii, które imitują rolety. O tym jak przygotować naturalny zapach do domu, który przyniesie uczucie chłodu i rześkości, przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Pixel-shot/ Shutterstock

Jakie zapachy do wnętrz na upały? Wymieszaj to z wodą, a będziesz lepiej spać

Aromaterapia to świetny sposób na poprawienie sobie nastroju i wsparcie układu współczulnego. Zapachy świetnie wpływają na nasze emocje oraz samopoczucie. Aby w pełni wykorzystać potencjał aromaterapii należy pamiętać o tym, jakie aromaty pasują do danej pogody i pory roku. Zimą stawia się na cięższe, bardziej otulające zapachy, który kojarzą się z ciepłem i spokojem. Lato to czas orzeźwiających i soczystych aromatów. Działają one nie tylko energetyzująco, ale także mogą wspomagać uczucie chłodu i rześkości. Zasada ta dotyczy zarówno klasycznych perfum, jak zapachów do wnętrz. 

W upalne i duszne dni zapachy mogą stanowić wsparcie w odpoczynku, a także podczas zasypiania. Oczywiście nie obniżą one temperatur oraz nie sprawią, że nagle będzie odczuwać chłód, ale działając na nasze zmysły i umysł, mogą zredukować nieprzyjemne objawy upałów. Naturalny zapach do domu na upały możesz przygotować samodzielnie. Wszystko, czego potrzebujesz to szklany słoik lub wysoki wazon z szerokim otworem, drewniane patyczki do szaszłyków, a także olejki eteryczne. Aby uzyskać zapach rześkości najlepiej się sięgać po wybrane olejki zapachowe, które dają fizyczne uczucie chłodu, a także orzeźwienia. To między innymi olejek miętowy, eukaliptusowy, a także zapach szałwii. Dobrze sprawdzi się również olejek lawendowy, który skutecznie obniża poziom stresu i ułatwia zasypianie. Do miski lub słoika nalej wody (możesz dodać także niewielką ilość alkoholu izopropylowego - dodaje się do częste do dyfuzorów i nie zaburza zapachowej kompozycji olejków eterycznych). Do tak przygotowanej bazy dodaj kilkadziesiąt kropel olejków eterycznych. Całość dokładnie wymieszaj i włóż patyczki do szaszłyków. Zadziałają one niczym przewoźniki zapachu i będą stopniowo rozprowadzać aromaty po całym pokoju. 

Jakich perfum unikać w czasie upałów?

Podczas upałów unikaj ciężkich, orientalnych kompozycji z nutami wanilii, bursztynu, kadzidła czy mocnych przypraw, które mogą stać się duszne. Ostrożnie podchodź także do intensywnych, gourmandowych zapachów (np. karmel, czekolada) oraz tych z dominującymi nutami tuberozy czy jaśminu w dużej koncentracji. Pamiętaj, aby nie przesadzać z ilością aplikowanego zapachu – w wysokiej temperaturze mniej znaczy więcej, a zbyt duża dawka perfum może być uciążliwa zarówno dla Ciebie, jak i dla otoczenia.

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