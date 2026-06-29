Porównujesz rozwój dziecka do innych? Pediatrzy wyjaśniają, dlaczego warto zaufać jego indywidualnemu rytmowi

Jak informuje portal Healthline, ciągłe porównywanie do rówieśników mocno uderza w poczucie własnej wartości malucha

Z danych opublikowanych w serwisie MedlinePlus wynika, że niektóre maluchy zaczynają chodzić dopiero w okolicach półtora roku

Codzienne spędzanie czasu na podłodze i wspólne czytanie bajek to bardzo prosty sposób na łagodny rozwój dziecka

Rutynowa rozmowa z zaufanym pediatrą w zupełności wystarczy do oceny postępów bez szukania diagnoz na forach internetowych

Pielęgnacja skóry w ciąży - Plac zabaw, odc.: 23

Dlaczego porównywanie rozwoju dziecka do innych to błąd?

Każdy z nas chociaż raz złapał się na tym, że patrzy na rówieśników swojego malucha i od razu wpada w niepotrzebną panikę. Kolorowe zdjęcia w internecie i rozmowy z innymi rodzicami na placu zabaw sprawiają, że zaczynamy się martwić, czy rozwój naszego dziecka przebiega w odpowiednim tempie. Zamiast cieszyć się z małych postępów, wpadamy w pułapkę ciągłego sprawdzania, kto szybciej usiadł lub powiedział pierwsze słowo.

Jak możemy przeczytać na portalu Healthline, takie zachowanie potrafi mocno uderzyć w poczucie własnej wartości samego dziecka. Maluch bardzo szybko wyczuwa nasze napięcie i może czuć się gorszy, jeśli nie jest tak sprawny jak inne dzieci w piaskownicy. Ciągłe analizowanie i mierzenie się z innymi to po prostu prosta droga do zszarganych nerwów, która nie przynosi żadnych korzyści ani tobie, ani twojemu dziecku.

Kiedy dziecko zaczyna chodzić? Rozwiewamy wątpliwości

Często wydaje nam się, że istnieje jeden sztywny kalendarz, według którego niemowlak powinien odhaczać zdobywanie kolejnych umiejętności. W rzeczywistości te ramy czasowe to tylko bardzo ogólne wskazówki, a absolutnie nie twarde zasady. Każde dziecko jest zupełnie inne i ma swój własny, unikalny rytm poznawania świata.

Świetnym przykładem są dane opublikowane na portalu MedlinePlus, z których wynika, że niektóre maluchy robią pierwsze kroki już w okolicach ósmego miesiąca życia. Inne dzieci z kolei zaczynają chodzić dopiero gdy mają około półtora roku, co wciąż uznaje się za całkowicie normalne. Dlatego zamiast trzymać się sztywnych tabelek, warto spojrzeć na dziecko całościowo i dać mu czas na naukę we własnym tempie.

Jak wspierać rozwój niemowlaka bez niepotrzebnej presji?

Zamiast martwić się i sprawdzać, co już potrafią rówieśnicy, dobrym pomysłem może być skupienie się na codziennej i swobodnej zabawie: według wskazówek z portalu Harvard Health Publishing, możemy w bardzo prosty sposób pomagać dziecku w zdobywaniu nowych umiejętności:

odłóż telefon i wyłącz telewizor, aby skupić całą swoją uwagę wyłącznie na dziecku

spędzaj z maluchem jak najwięcej czasu na podłodze, co świetnie wzmacnia jego mięśnie

wybieraj proste zabawki, które pobudzają wyobraźnię i naturalnie zachęcają do ruchu

czytaj maluchowi książeczki każdego dnia, co fantastycznie i bezstresowo wspiera rozwój mowy

Te niepozorne codzienne nawyki dają maluchowi najlepsze warunki do nauki w bezpiecznej i spokojnej atmosferze. Warto na luzie podejść do tematu i pamiętać, że twoja uwaga oraz zwykła bliskość są dla dziecka znacznie ważniejsze niż jakiekolwiek drogie, grające gadżety.

Co robić, gdy martwi cię wolniejszy rozwój twojego dziecka?

Jeśli mimo wszystko czujesz niepokój i wydaje ci się, że twój maluch w niektórych kwestiach zostaje daleko w tyle za rówieśnikami, warto po prostu porozmawiać o tym z zaufanym pediatrą. To właśnie podczas rutynowych wizyt kontrolnych lekarz może na spokojnie ocenić całościowy rozwój dziecka i szybko rozwiać twoje rodzicielskie obawy. Zawsze pamiętaj, aby unikać porównywania malucha do jego starszego rodzeństwa, ponieważ każde z nich ma do przejścia swoją własną drogę. Zamiast szukać diagnoz na forach internetowych, zaufaj lekarzowi, który w razie potrzeby podpowie, jak mądrze pomóc dziecku na danym etapie.

13

Źródła:

Healthline — “Parents, Don’t Get Caught in the Comparison Trap”

MedlinePlus Medical Encyclopedia — “Developmental milestones record”

Harvard Health Publishing – “Concerned about your child's development?”

Cambridgeshire and Peterborough Children’s Health (NHS) – “Child developmental milestones”