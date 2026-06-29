Jak poprawić sen w ciąży? Poznaj bezpieczne pozycje i sprawdzone sposoby na lepszy odpoczynek

Jak podaje portal HealthLink BC, na spokojny sen w ciąży mocno wpływają buzujące hormony oraz codzienne dolegliwości ze strony rosnącego brzucha

Bezpieczne spanie na lewym boku to najprostsza metoda na ułatwienie swobodnego przepływu krwi do dziecka

Według portalu Cleveland Clinic ułożenie ciała płasko na plecach może wywołać zawroty głowy i nieprzyjemne duszności u przyszłej mamy

Zwykła poduszka między nogi pomaga utrzymać miednicę w naturalnej pozycji i szybko łagodzi nocne bóle pleców

Jak ułatwić sobie sprzątanie? Plac Zabaw odc. 10

Dlaczego sen w ciąży tak bardzo się zmienia? Wyjaśniamy

Wiele przyszłych mam zauważa, że ich noce wyglądają zupełnie inaczej w zależności od etapu ciąży. W pierwszym trymestrze często pojawiają się problemy z zasypianiem i ciągłe pobudki, a w ciągu dnia dopada nas ogromne zmęczenie. Drugi trymestr to zazwyczaj chwila oddechu, kiedy wraca energia i sen w ciąży staje się dużo spokojniejszy.

Z kolei pod koniec ciąży znów bywa trudno, bo duży brzuch po prostu utrudnia znalezienie wygodnej pozycji. Jak możemy przeczytać na portalu HealthLink BC, winne są tu buzujące hormony oraz typowe dolegliwości (takie jak bóle pleców, częste wizyty w toalecie, skurcze nóg czy zgaga). Dziecko w brzuchu też robi swoje, a jego ruchy potrafią skutecznie wybudzić nawet z najgłębszego snu.

Jaka pozycja do snu w ciąży jest najbezpieczniejsza?

Kiedy brzuch rośnie, spanie na brzuchu naturalnie odpada, ale warto też unikać spania na wznak. Według portalu Cleveland Clinic, spanie płasko na plecach może wywołać zawroty głowy i duszności, ponieważ uciskamy ważne naczynia krwionośne. Najlepiej postawić na spanie na lewym boku, co ułatwia swobodny przepływ krwi do dziecka. Jeśli jednak wolisz spać na plecach, dobrym pomysłem może być wsunięcie cienkiej poduszki pod jeden bok, aby całe ciało było lekko przechylone. Zawsze warto szukać takiego ułożenia, w którym po prostu czujesz się najbardziej komfortowo.

Jak poprawić jakość snu w ciąży? Sprawdzone sposoby

Jeśli noce stają się męczące i brakuje ci dobrego snu, warto wprowadzić kilka prostych nawyków przed pójściem do łóżka:

postaraj się nie pić za dużo wody tuż przed snem (wystarczy szklanka na dwie godziny przed pójściem spać, pita małymi łykami)

zamień duże posiłki na mniejsze porcje jedzone częściej, aby uniknąć nocnej zgagi

odłóż telefon i wyłącz telewizor, bo niebieskie światło daje mózgowi sygnał do czuwania

zadbaj o to, aby w sypialni było chłodno, ciemno i cicho

spróbuj wziąć ciepłą kąpiel lub poproś partnera o delikatny masaż

Czasem, gdy mimo wszystko nie możesz zasnąć, lepiej na chwilę wstać z łóżka. Poczytanie książki przy przytłumionym świetle może pomóc ci się wyciszyć i w końcu spokojnie zasnąć.

Jak poduszka ciążowa pomaga na bóle pleców i bioder?

Zwykła poduszka między nogi potrafi zdziałać cuda, gdy dokuczają ci ciążowe bóle pleców. Portal Healthline podaje, że takie ułożenie z ugiętymi kolanami pomaga utrzymać miednicę i biodra w naturalnej pozycji, co zapobiega wykręcaniu się kręgosłupa w nocy. Dzięki temu ścięgna i mięśnie odpoczywają, a ty odczuwasz mniejszy dyskomfort. W sklepach znajdziesz też specjalne poduszki w kształcie litery U lub C, które otulają całe ciało i dają podparcie nie tylko dla nóg, ale też dla rosnącego brzucha. Jeśli poduszka między kolanami jest dla ciebie za cienka, śmiało możesz użyć dwóch, aby wysokość była idealnie dopasowana do twoich potrzeb.

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Źródła:

HealthLink BC — “Sleep Problems During Pregnancy”

Cleveland Clinic | Women’s Health - Pregnancy: Healthy Pregnancy Guide

Cleveland Clinic – “Pregnancy Insomnia: Causes, Diagnosis & Treatment”

Healthline — “Sleeping with Pillow Between Your Legs: Benefits, How to Do It”