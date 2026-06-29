Rozpuszczam w wodzie i gdy termometry wskazują powyżej 30 st. podlewam tym tuje. Dzięki tej odżywcze tuje nie brązowieją od słońca. Pędy są zielone i sprężyste

Letnie upały są śmiertelnym zagrożeniem dla tui; bez odpowiedniej pielęgnacji Twój żywopłot szybko straci zdrowie i piękny wygląd.

Kluczowe jest codzienne wieczorne podlewanie chłodną wodą, ściółkowanie dla utrzymania wilgoci oraz usuwanie suchych pędów.

Poznaj zaskakujący trik ogrodników, który wzmocni tuje, zapewni im gęstość i intensywną zieleń – sprawdź, jak go zastosować!

Jak zabezpieczyć tuje w czasie upałów?

Tuje to jedne z najpopularniejszych roślin wykorzystywanych do żywopłotów. Mają stosunkowe niskie wymagają pielęgnacyjne i rosną w miarę szybko. W zależności od odmiany w ciągu roku tuje rosną nawet około 40 cm. Bardzo wysokie temperatury i palące słońce może szybko zniszczyć cały żywopłot. Tuje nie są przystosowane do takich warunków i wymagają wsparcia pielęgnacyjnego. Jak w przypadku większości roślin skupia się ono przede wszystkim na dostarczaniu wody. W czasie upałów tuje należy podlewać nawet raz dziennie. Najlepiej robić to wieczorami, gdy słońce zajdzie. Pamiętaj, aby latem podlewać rośliny lekko chłodną, ale nie lodowatą, wodą. Zbyt zimny strumień wody może doprowadzić do szoku termicznego. Dobrym pomysłem na upalną pielęgnację tui jest także ściółkowanie. To prosty sposób, aby utrzymać wilgoć w glebie. Ściółkowanie polega na rozsypaniu wokół korzenie iglaków organicznej warstwy, która chroni przed utratą wody, a także ogranicza namnażanie się chwastów. Do ściółkowania tui możesz wykorzystać korę, organiczne wiórki, a nawet torf. W czasie upałów warto też regularnie dbać o czystość krzewu wewnątrz. Oznacza to usuwanie starych, wysuszonych pędów. Dzięki temu roślina ma lepszy dostęp do powietrza, a także zmniejsza się ryzyko rozwoju chorób grzybowych.

W czasie upałów wymieszaj to z wodą i podlewaj tuje. Będzie gęste i zielone

Ogrodnicy przestrzegają, aby w czasie najgorszych upałów zrezygnować z nawożenia. Rośliny muszą skupić się na przetrwaniu trudnych warunków, a nie zużywać energię na inne procesy. Nie znaczy to jednak, że nie można w ogóle dostarczać witamin oraz minerałów. W upały dobrze jest podlewać tuje z niewielką ilością żelatyny. W jednej szklance ciepłej wody rozpuść 3 żelatyny. Następnie dolej 3 szklanki zimnej wody. Żelatyna wzmacnia pędy i ogólną kondycję krzewu. Sprawia, że tuje nie brązowieją, anie nie żółkną. Zapewnia prawidłowe procesy stymulują, ale nie przeciąża nadmiernie osłabionego systemu wydolnościowego roślin. Odżywkę z żelatyny do tui możesz stosować nawet raz w tygodniu przez całe lato.

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