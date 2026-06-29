Tragiczny wypadek na trasie S11. Ciężarówka śmiertelnie potrąciła pracownika koszącego trawę!

Do bardzo poważnego w skutkach zdarzenia doszło w poniedziałkowy poranek, 29 czerwca, tuż przed godziną 8:00 na trasie S11. W rejonie miejscowości Starzyny, na odcinku pomiędzy węzłami Poznań Napachanie a Poznań Rokietnica (nitka prowadząca do Piły), rozpędzona ciężarówka uderzyła w pracownika firmy zewnętrznej, która dba o utrzymanie zieleni.

Z ustaleń służb wynika, że poszkodowany mężczyzna kosił pobocze. Niestety, w wyniku poniesionych obrażeń zmarł przed przybyciem pomocy medycznej.

Obecnie na miejscu działają ratownicy i policyjne patrole. Jezdnia w kierunku Piły jest wyłączona z ruchu, co oznacza spore problemy dla podróżujących. Z pierwszych szacunków drogowców wynika, że utrudnienia mogą potrwać nawet do południa. Jak podaje portal epoznan.pl, policja wyznaczyła objazd przez: w. Poznań Napachanie - DW 184 - Napachanie - Rokietnica i ponowny wjazd na w. Poznań Rokietnica.

Funkcjonariusze, działając na polecenie prokuratury, starają się ustalić przebieg tego śmiertelnego wypadku.