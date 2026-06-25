Nie każdy dostaje od życia taki sam start. W Poznaniu co roku około 50 młodych ludzi musi radzić sobie bez rodziny

Tak wygląda rzeczywistość wielu młodych ludzi opuszczających pieczę zastępczą. Co roku około 50 osób w Poznaniu staje przed wyzwaniem, którego większość ich rówieśników nie zna – musi rozpocząć dorosłe życie bez rodzinnego wsparcia.

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Pierwsza praca daje coś więcej niż wypłatę

Dla młodego człowieka, który nie ma za sobą rodzinnego zaplecza, pierwsza praca to często coś więcej niż źródło dochodu. To pierwszy dowód na to, że potrafi sobie poradzić.

Dlatego od 10 lat Fundacja Samodzielni Robinsonowie i Grupa Żabka realizują program „Dobry Staż”. Młodzi ludzie zdobywają pierwsze doświadczenia zawodowe pod opieką mentorów – franczyzobiorców i pracowników sklepów Żabka.

Patrycja Turowska, kierowniczka sklepu Żabka w Poznaniu Patrycja Turowska, kierowniczka sklepu Żabka w Poznaniu – Do programu „Dobry Staż” przystąpiliśmy, gdyż wraz z franczyzobiorcą sklepu uznaliśmy, że możemy zrobić coś więcej niż tylko prowadzić sklep. Wielu młodym ludziom brakuje możliwości zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego, a przecież od tego często zaczyna się późniejsza samodzielność. Pomyśleliśmy, że skoro możemy pomóc postawić ten pierwszy krok w dorosłość – warto się zaangażować – mówi Patrycja Turowska, kierowniczka sklepu Żabka w Poznaniu. – Do tej pory byłam mentorką dla jednego stażysty. Dla mnie ważne było nie tylko pokazanie obowiązków i nauczenie pracy w sklepie, ale także stworzenie atmosfery, w której młoda osoba może zadawać pytania, być może popełniać błędy, ale i stopniowo nabierać doświadczenia, umiejętności i pewności siebie.

W ciągu dekady uczestnicy programu odbyli ponad 500 płatnych staży, przepracowali ponad 58 tysięcy godzin i korzystali ze wsparcia blisko 130 mentorów. W samym Poznaniu w programie uczestniczyło już 25 młodych ludzi.

– Dla wielu z nich najważniejsze jest nie tylko zdobycie doświadczenia zawodowego, ale także spotkanie dorosłych, którzy w nich wierzą i pokazują, że można planować własną przyszłość – podkreśla pani Patrycja.

Dorosłość nie przychodzi z instrukcją obsługi

Jak wynająć mieszkanie? Jak przygotować CV? Jak zarządzać pieniędzmi? Jak poradzić sobie, gdy coś nie wyjdzie? To pytania, z którymi młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą muszą zmierzyć się bardzo szybko.

Autor: Żabka Polska/ Materiały prasowe Zajęcia podczas Wehikułu Usamodzielniania

W odpowiedzi na te potrzeby powstał „Wehikuł Usamodzielniania” – program realizowany przez Fundację Samodzielni Robinsonowie, w Poznaniu finansowany przez Grupę Żabka.

- Młodzież, z którą pracujemy, wymaga różnego rodzaju wsparcia ze względu na przeżyte traumy i zaniedbania. Na spotkaniach Wehikułu młodzi ludzie spotykają osoby w podobnej sytuacji, z którymi mogą dzielić się swoimi doświadczeniami, rozumieć się i w bezpiecznych, pełnych akceptacji warunkach, pracować nad swoim rozwojem oraz zdobywać umiejętności potrzebne do osiągnięcia samodzielności. Te umiejętności mogą być bardzo różne – program grupy zawsze dostosowany jest do potrzeb uczestników – mówi Anna Walas, liderka programu Wehikuł Usamodzielnienia, członkini Zarządu Fundacji Samodzielni Robinsonowie.

Uczestnicy uczą się planowania budżetu, szukania pracy, budowania relacji i funkcjonowania w dorosłym życiu. W Poznaniu z programu skorzystały już 33 osoby.

Autor: Żabka Polska/ Materiały prasowe Wehikuł Usamodzielniania

Prawie 60 młodych Poznaniaków dostało szansę

Łącznie w programach „Dobry Staż” i „Wehikuł Usamodzielniania” wzięło już udział niemal 60 młodych mieszkańców Poznania. To niewielka liczba, jeśli spojrzeć na statystyki miasta, ale ogromna, biorąc pod uwagę pojedyncze historie – bo za każdą z nich stoi ktoś, kto dostał pierwszą pracę, kto nauczył się planować własne wydatki, kto uwierzył, że poradzi sobie bez rodzinnego zaplecza. Czasem właśnie od takiej szansy zaczyna się zupełnie nowe życie.

Materiał Sponsorowany