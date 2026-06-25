Pogoda w Poznaniu: 26-28 czerwca

Koniec czerwca w Poznaniu zapowiada się pod znakiem dynamicznie rosnących temperatur i w pełni letniej aury. Mieszkańcy mogą przygotować się na prawdziwie gorący weekend, podczas którego prognozy nie przewidują ani jednej kropli deszczu. Najważniejszym zjawiskiem będzie systematyczny wzrost ciepła, który swoje apogeum osiągnie w niedzielę. Jednocześnie ostatni dzień weekendu przyniesie pewną zmianę w zachmurzeniu.

Piątek: Słoneczny i bardzo ciepły start weekendu

Weekend rozpocznie się w Poznaniu bezchmurną pogodą, która utrzyma się przez cały dzień, gwarantując mnóstwo słońca. Już od samego rana będzie bardzo ciepło, a w najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą ponad 31 stopni Celsjusza. To zapowiedź nadchodzącego upału. Noc z piątku na sobotę również będzie ciepła, z temperaturą minimalną utrzymującą się na poziomie około 15°C. Wiatr pozostanie bardzo słaby, jego prędkość nie przekroczy 3 m/s, co sprawi, że odczucie gorąca będzie jeszcze bardziej intensywne.

Sobota: Upał przybierze na sile, niebo bez chmur

Drugi dzień weekendu przyniesie kontynuację słonecznej pogody i kolejny, wyraźny wzrost temperatury. Sobota w Poznaniu będzie jeszcze gorętsza niż piątek, a upał da się we znaki szczególnie w godzinach popołudniowych. W ciągu dnia słupki rtęci poszybują do około 33 stopni Celsjusza, a niebo pozostanie całkowicie bezchmurne. Noce także staną się cieplejsze – temperatura nie spadnie poniżej 19 stopni. Wiatr będzie wiał z podobną, niewielką siłą, nie przynosząc ochłody.

Niedziela: Kulminacja gorąca w cieniu chmur

Niedziela okaże się najcieplejszym dniem weekendu, jednak przyniesie zauważalną zmianę w pogodzie, która może być dla niektórych zaskoczeniem. Temperatura maksymalna w Poznaniu osiągnie blisko 36 stopni Celsjusza, co oznacza kulminację fali upałów. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie już tropikalna, z temperaturą minimalną na poziomie 21 stopni. Kluczową różnicą w porównaniu do poprzednich dni będzie jednak zachmurzenie – prognozy wskazują, że niedzielne niebo będzie w dużej mierze pochmurne. Mimo obecności chmur, nie należy spodziewać się żadnych opadów deszczu.

Jak spędzić weekend w Poznaniu przy takiej aurze?

Tak gorąca i bezdeszczowa pogoda zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu, zwłaszcza w pobliżu wody. Słoneczny i upalny piątek oraz sobota to idealne dni na relaks nad jeziorem, opalanie czy piknik w jednym z miejskich parków. Warto jednak pamiętać o odpowiedniej ochronie przed słońcem i nawodnieniu. Niedziela, mimo najwyższej temperatury, dzięki chmurom może okazać się nieco łaskawsza dla osób, które gorzej znoszą bezpośrednie nasłonecznienie. Może to być dobry moment na dłuższy spacer po terenach zielonych czy aktywny wypoczynek w cieniu drzew, gdzie odczucie upału będzie mniej dotkliwe.

Dane pogodowe: OpenWeather