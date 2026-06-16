Cała Polska zachwyca się panem Józefem. Ma 95 lat i wciąż pracuje w swoim sklepie. „Na emeryturę pójdę po setce”

Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
2026-06-16 13:32

Ma 95 lat i wciąż w swoim sklepie sprzedaje buty. - Bez pracy człowiek na starość rdzewieje, więc na emeryturę pójdę dopiero jak będę miał ponad sto lat - mówi Super Expressowi Józef Piasecki ze Śremu w Wielkopolsce. Senior - za sprawą swojego wnuka - stał się właśnie prawdziwą internetową gwiazdą, bo trafił na portale społecznościowe i od razu podbił serca wszystkich internautów. Szczegóły w artykule.

Choć pan Józef z zawodu jest rzeźnikiem, od zawsze ciągnęło go do handlu. 

Najpierw jeździłem do Berlina po czekoladę i sprzedawałem ją na naszym śremskim targowisku - opowiada historię początków swojego biznesu. 

Gdy towar jednak przestał się sprzedawać, przy okazji odwiedzin cioci w Zakopanem postanowił sprzedawać coś innego. Kupił od przypadkowej góralki skórzane klapki i przywiózł do swojego miasta. Szybko zorientował się, że buty z gór schodzą jak ciepłe bułki, więc na Podhale jeździł regularnie. 

Klapki kupowałem w Nowym Targu, przywoziłem do Śremu i wszyscy byli zadowoleni - opowiada. 

Będę pracował do setki
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Interes szedł tak dobrze, że w końcu otworzył swój sklep obuwniczy i miłością do butów zaraził swoich synów i wnuki. Z tej miłości właśnie narodziła się polska firma - BioKen - produkująca klapki we wszystkich kolorach i wzorach.

Pan Józef jest z rodziny ogromnie dumny, a o swojej pasji opowiedział w filmiku, który jego wnuk udostępnił w sieci. Wideo szybko stało się viralem i podbiło serca wielu osób, ale pan Józef i tak najbardziej cieszy się z tego, że wciąż może pracować w swoim sklepie.

Bez tego miejsca ja bym nie dał rady, długo bym nie pożył - mówi szczerze i dodaje, że w pokonywaniu życiowych przeciwności losu pomaga mu też to, że jest wielkim optymistą. 

Pesymiści tylko narzekają, je tego nie lubię - mówi na koniec senior i zapewnia, że z prowadzenia swojego biznesu szybko nie zrezygnuje. 

Choć w wielu sprawach pomaga mu rodzina, on wciąż bez pracy nie wyobraża sobie życia.

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