W strasznym wypadku zginęła trójka przyjaciół. Emilkę żegnają przyjaciele, a wpis mamy łamie serce

Do tragicznego wypadku doszło w nocy z 29 na 30 lipca w Kamionnej na drodze krajowej nr 24. w czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych zginęły trzy osoby: Emilia (18 l.), Siuzana (19 l.)i Mikołaj (22 l.). Z ustaleń Prokuratury Okręgowej w Poznaniu wynika, że Damian B., który podróżował z żoną i dwiema córkami na prostym odcinku drogi w kierunku Poznania wyprzedzał samochód ciężarowy i samochód osobowy.

W trakcie tego manewru nie zachował należytej ostrożności i nie upewnił się o wolnej drodze na przeciwległym pasie ruchu, a następnie uderzył w nadjeżdżający z naprzeciwko samochód osobowy, który w wyniku uderzenia przewrócił się na dach i wyładował w rowie. Podróżujący w nim troje pasażerów poniosło śmierć na miejscu – przekazał prokurator Łukasz Wawrzyniak rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Jak się okazało, mężczyzna miał 0,43 mg alkoholu w litrze wydychanego powietrza, co odpowiada blisko jednemu promilowi alkoholu we krwi.

Damianowi B. przedstawiono zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, dokonanym w stanie nietrzeźwości. Sąd Rejonowy w Szamotułach zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt tymczasowy.

Damian B. był już wcześniej karany za przestępstwa, w tym przez sąd w Belgi za prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy. Podejrzany jest także poszukiwany listem gończym w sprawie Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim za czyn z art. 190 k.k. i inne – informuje prokurator Łukasz Wawrzyniak.

Tak żegnają Emilkę. Zginęła w wypadku

Trudno uwierzyć, że życie trzech młodych osób zostało przerwane w jednej chwili. Zespół Szkół nr 2 w Międzychodzie żegna Emilię.

Są pożegnania, na które nikt z nas nigdy nie będzie gotowy... Ubiegły czwartek przyniósł tragedię, która wstrząsnęła naszymi sercami i pozostawiła ból niewyrażalny w słowach. W tragicznym wypadku samochodowym zginęło troje młodych ludzi — a wśród nich nasza ukochana Emilka, z którą dzieliliśmy nie tylko szkolne korytarze, ale przede wszystkim niezapomniane, przepełnione ciepłem chwile. Jako Team KAWA NA SZCZĘŚCIE straciliśmy kogoś znacznie ważniejszego niż tylko członkinię zespołu. Straciliśmy Przyjaciółkę i osobę o absolutnie wyjątkowej wrażliwości — kogoś, kto swoją obecnością wnosił światło, szczery uśmiech i niepowtarzalną atmosferę wszędzie tam, gdzie się pojawił – to tylko początek wymownego pożegnania, jakie opublikowano.

W komentarzach pojawiło się mnóstwo wyrazów wsparcia i kondolencji. Jednak najbardziej przejmujący zamieściła mama Emilki.

Moja Najukochańsza Córeczka - napisała.