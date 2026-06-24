Pożar mieszkania w Rudzie Śląskiej. Ewakuowano lokatorów i zwierzęta

W środę, 24 czerwca o godzinie 12:10 stanowisko kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej otrzymało zgłoszenie o pożarze mieszkania w kamienicy przy ul. 1 Maja 289.

Po przybyciu na miejsce strażacy stwierdzili zadymienie wydobywające się z lokalu znajdującego się na pierwszym piętrze budynku wielorodzinnego. W mieszkaniu przebywało dwóch mężczyzn.

Działania strażaków polegały w pierwszej kolejności na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz ewakuacji osób znajdujących się w strefie zadymienia. Poszkodowanym udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy, po czym zostali oni przekazani pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego.

Na ten moment nie podano szczegółowych informacji dotyczących ich stanu zdrowia.

Zobaczcie zdjęcia z miejsca zdarzenia:

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Ewakuowano także zwierzęta

Podczas akcji ratowniczej strażacy ewakuowali również zwierzęta z jednego z mieszkań objętych zadymieniem. Do bezpiecznego miejsca przeniesiono psa, szynszyle oraz żółwia. Strażacy ugasili palące się materiały składowane w jednym z pomieszczeń, a następnie oddymili mieszkanie oraz klatkę schodową.

Lokal został sprawdzony przy użyciu kamery termowizyjnej, aby wykluczyć ukryte zarzewia ognia i ponowne zagrożenie. Okoliczności powstania pożaru wyjaśnia policja. Na miejscu pracowały liczne służby ratunkowe oraz techniczne.

W akcji uczestniczyło siedem zastępów Państwowej Straży Pożarnej (22 ratowników), 1 zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej (6 ratowników), a także policja i przedstawiciele Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rudzie Śląskiej.

Obecnie przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana. Trwa wyjaśnianie okoliczności tego niebezpiecznego zdarzenia.