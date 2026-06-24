Prof. Marian Mitręga z Uniwersytetu Śląskiego nie żyje. Zmarł w wieku 73 lat

Smutną wiadomość o odejściu prof. dr. hab. Mariana Mitręgi przekazał w środę, 24 czerwca Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego. Naukowiec zmarł w wieku 73 lat. Ta informacja dogłębnie poruszyła całą społeczność katowickiej uczelni, na której pracował przez 47 lat.

Pracownicy Instytutu we wzruszającym wpisie pożegnali wybitnego badacza. Zaznaczyli, że był on nie tylko ogromnym autorytetem w świecie naukowym, ale przede wszystkim niezwykle empatycznym człowiekiem, zawsze chętnym do pomocy innym.

– Odejście Pana Profesora jest dla naszej społeczności ogromną stratą. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci nie tylko jako naukowy autorytet, ale też wspaniały i życzliwy człowiek – przekazali przedstawiciele Instytutu Nauk Politycznych.

Kariera prof. Mariana Mitręgi. Badał m.in. przemiany na Górnym Śląsku

Początki kariery zmarłego wykładowcy sięgają Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, której był absolwentem. Jego przygoda z Uniwersytetem Śląskim rozpoczęła się w 1975 roku. Zaledwie cztery lata później obronił doktorat z nauk politycznych. W swojej późniejszej pracy skupiał się głównie na zagadnieniach z zakresu polityki społecznej.

Rada Wydziału Nauk Społecznych UŚ przyznała mu w 2002 roku tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o polityce. Praca habilitacyjna Mariana Mitręgi dotyczyła społecznych i regionalnych konsekwencji zmian w polskim górnictwie oraz restrukturyzacji na obszarze Górnego Śląska.

Przez długi czas kierował pracami Zakładu Polityki Społecznej w strukturach Instytutu Nauk Politycznych UŚ. Wśród studentów i kadry miał opinię pedagoga wymagającego, ale bardzo życzliwego i otwartego na współpracę, który chętnie dzielił się swoim ogromnym doświadczeniem.

Z aktywną pracą na Uniwersytecie Śląskim pożegnał się w czerwcu 2022 roku, przechodząc na emeryturę. Współpracownicy zapamiętali jego profesjonalizm oraz poczucie humoru, które rozładowywało napięcie podczas trudnych spotkań w akademickim gronie.

Oprócz wieloletniej aktywności na UŚ zmarły profesor był również zatrudniony w Katedrze Nauk Politycznych na Wydziale Bankowości i Finansów Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.