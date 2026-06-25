Tragiczny wypadek w Wielkopolsce. Osobówka zderzyła się z ciężarówką, nie żyje kobieta

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-06-25 8:05

Dramatyczny wypadek na drodze krajowej nr 24 w Wielkopolsce. W miejscowości Kamionna doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. Jedna osoba zginęła na miejscu. Trasa między Gorzyniem a Pniewami została całkowicie zablokowana.

Ciężarówka i wóz strażacki na miejscu tragicznego wypadku drogowego w Wielkopolsce, gdzie samochód osobowy zderzył się z ciężarówką, a kobieta poniosła śmierć. Droga krajowa nr 24 jest zablokowana. Więcej o zdarzeniu na naszym portalu.
Autor: Komenda Powiatowa Policji w Międzychodzie/ Materiały prasowe

Do tragicznego zdarzenia doszło w czwartek, 25 czerwca, przed godziną 6 rano na 21. kilometrze drogi krajowej nr 24 w miejscowości Kamionna. Jak poinformował dyżurny Punktu Informacji Drogowej poznańskiego oddziału GDDKiA, doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z pojazdem ciężarowym. W wyniku wypadku śmierć poniosła jedna osoba.

Kierująca pojazdem marki Kia, 44-letnia mieszkanka powiatu międzychodzkiego na prostym odcinku drogi zjechała na przeciwległy pas ruchu, gdzie doprowadziła do zderzenia czołowego z kierującym pojazdem ciężarowym marki Scania, 26-letnim mieszkańcem powiatu szamotulskiego. W wyniku tego zdarzenia kobieta poniosła śmierć na miejscu - przekazał rzecznik Komendy Powiatowek Policji w Międzychodzie.

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Uwaga kierowcy!

Na miejscu pracują służby ratunkowe oraz policjanci, którzy wyjaśniają dokładne okoliczności tragedii. Droga krajowa nr 24 na odcinku Gorzyń – Pniewy została całkowicie zablokowana.

Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Jak przekazano, utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Służby apelują o zachowanie ostrożności i wybieranie tras alternatywnych.

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