Upał sparaliżował kolej! PKP Intercity odwołało 21 pociągów, tysiące pasażerów z problemami

Ekstremalne temperatury sparaliżowały ruch kolejowy w wielu regionach Polski. Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa, PKP Intercity odwołało w poniedziałek, 29 czerwca 21 pociągów. Powodem są awarie infrastruktury kolejowej spowodowane falą upałów.

Jak przekazały PKP Polskie Linie Kolejowe, przyczyną utrudnień były zakłócenia w pracy sieci trakcyjnej oraz deformacje torów.

Przyczyną zmian w organizacji ruchu były zakłócenia w pracy sieci trakcyjnej lub deformacja toru. Ze względu na wysokie temperatury służby techniczne PLK SA pozostają w pełnej gotowości, aby w razie konieczności jak najszybciej usunąć skutki awarii i przywrócić sprawne funkcjonowanie infrastruktury – poinformowało biuro prasowe PKP PLK.

Na liście odwołanych połączeń znalazły się m.in. pociągi Jagna, Prząśniczka i Korczak kursujące między Warszawą a Łodzią, Swarożyc na trasie Szczecin – Kołobrzeg, Bory Tucholskie między Gdynią a Kostrzynem, Szczeliniec i Sudety kursujące między Krakowem a Jelenią Górą, Kozica do Zakopanego, Flisak, Strzelecki, Lubuszanin oraz Planty.

Całą listę znajdziecie tutaj.

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Dla części odwołanych połączeń przewoźnik uruchomił zastępczą komunikację autobusową. W innych przypadkach pasażerowie mogą skorzystać z honorowania biletów w wybranych pociągach.

PKP Intercity apeluje do podróżnych o śledzenie komunikatów wyświetlanych na dworcach i nadawanych przez megafony. Przewoźnik przypomina również, że pasażerowie mają prawo złożyć reklamację dotyczącą komfortu podróży.

Jednocześnie PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały, że po naprawach udało się przywrócić ruch na trzech liniach kolejowych: Strzegom – Jaworzyna Śląska, Sędzisław – Boguszów-Gorce Zachód oraz Świebodzin – Toporów.

To kolejny dzień poważnych problemów na kolei. Już w niedzielę wieczorem, 28 czerwca PKP Intercity informowało o odwołaniu części połączeń i uruchomieniu autobusów zastępczych.

W związku z licznymi awariami sieci trakcyjnej spowodowanymi wysokimi temperaturami i utrudnieniami w ruchu PKP Intercity w trosce o komfort pasażerów odwołuje część pociągów i organizuje zastępczą komunikację autobusową dla wybranych połączeń – przekazał przewoźnik.

Największe utrudnienia odnotowano na trasach Łódź – Warszawa, Gdańsk – Warszawa, Wrocław – Katowice oraz Kołobrzeg – Piła – Poznań.