Poznań. Pogoda na długi weekend sierpnia

Mieszkańcy Poznania mogą liczyć na letnią, a momentami wręcz upalną aurę, która zdominuje nadchodzący weekend. Pogoda będzie stabilna, jeśli chodzi o brak opadów i siłę wiatru, ale przyniesie zauważalne zmiany w temperaturze i zachmurzeniu. Największa różnica w pogodzie odczuwalna będzie między sobotą a niedzielą.

Słoneczny i upalny początek weekendu

Piątek, 14 sierpnia, rozpocznie weekend w Poznaniu bardzo słoneczną i ciepłą pogodą. Na niebie nie należy spodziewać się chmur, a termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą nawet 31 stopni Celsjusza. Noc będzie jednak wyraźnie chłodniejsza, z temperaturą spadającą do około 12 stopni. Wiatr pozostanie łagodny, wiejąc z prędkością około 3 m/s.

Sobota, 15 sierpnia, zapowiada się jako najgorętszy dzień weekendu. To właśnie wtedy słupki rtęci powędrują najwyżej, osiągając w Poznaniu nawet 33 stopnie. Podobnie jak w piątek, na niebie królować będzie słońce, a zachmurzenie będzie niewielkie. Cieplejsza okaże się również noc z soboty na niedzielę – temperatura minimalna wyniesie około 17 stopni. Siła wiatru nie ulegnie zmianie.

Wyraźna zmiana w niedzielę

Zupełnie inaczej zapowiada się niedziela, 16 sierpnia, która przyniesie odczuwalną zmianę aury. Przede wszystkim niebo nad Poznaniem niemal całkowicie zasnują chmury. Wraz z dużym zachmurzeniem nadejdzie ochłodzenie – temperatura maksymalna spadnie do około 28 stopni Celsjusza. Mimo to noc pozostanie ciepła, z temperaturą w okolicach 20 stopni. Co ważne, mimo chmur, na niedzielę nie są prognozowane żadne opady deszczu. Wiatr nieznacznie osłabnie do około 3 m/s.

Jak spędzić taki weekend w Poznaniu?

Słoneczna i upalna pogoda w piątek i sobotę będzie sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu, szczególnie w pobliżu wody lub w cieniu parkowych drzew. To idealny czas na relaks poza domem, warto jednak pamiętać o ochronie przed słońcem. Z kolei pochmurna, ale wciąż ciepła i bezdeszczowa niedziela stworzy komfortowe warunki do dłuższych spacerów po mieście czy wycieczek rowerowych, bez doskwierającego upału.

Dane pogodowe: OpenWeather